Ieri sabato 11 novembre è andata in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1 ormai appuntamento fisso del sabato degli italiani. Tanta carne al fuoco con la conferma dell’addio di Lino Banfi “a 87 anni lascio il posto a chi è più bravo di me” ha spiegato, e l’eliminazione di Ricky Tognazzi condita da una polemica piuttosto accesa tra la moglie dell’attore, Simona Izzo, e Selvaggia Lucarelli.

>“Hai il cu** di fuori, sei ridicola!”. Grande Fratello, tutti contro Beatrice: “Una roba indecente”

A tenere banco poi i malori che Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica hanno accusato durante le rispettive esibizioni e che hanno agitato giudici e pubblico da casa. Rosanna Lambertucci è stata, tra le altre cose, grande protagonista: presa di mira per alcune frasi pronunciate nei giorni scorsi sul peso dei giudici che, nello specifico, invitava a mettersi a dieta perché in forma fisica tutt’altro che eccellenze.





Ballando con le stelle, ‘malori’ per Lambertucci e Caprarica

“La verità è che stiamo perdendo solo tempo, tu ci hai dato dei ciccioni”, ha detto Selvaggia Lucarelli. “La prossima volta arrivo con un centimetro, vi faccio vedere che se misuro la circonferenza vita di Mariotto e Canino siamo sopra la linea della salute”, ha ribattuto l’ex conduttrice di Più sani più belli. .“È body shaming”, ha commentato Selvaggia Lucarelli.

Tra le due non corre proprio buon sangue. Per questo Rosanna, racconta il Tempo, ha simulato un malore durante l’esibizione. Cosa è successo? Si legge sul quotidiano romano: “Terminata dell’esibizione, un cha cha con il professionista Simone Casula, Rosanna si è buttata per terra, rimanendovi per qualche minuto. La rianimazione del ballerino è stata però senza risultati”.

Il perché lo ha spiegato lei: “Non stavo male, ho finto di essere morta, dato che, nella scorsa puntata, sono stata anche definita così dalla giuria”. Stessa cosa ha fatto anche Antonio Caprarica che, ad un certo punto, si è portato la mano al petto: “La scenetta del malore era combinata, abbiamo messo un dramma nel ballo dopo la critica della giuria di una sceneggiatura che filava troppo liscia”, ha detto il giornalista che con Maria Ermachkova ha avuto questa trovata.