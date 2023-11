Rissa a Ballando con le Stelle. È successo durante l’ultima diretta, quella di sabato 11 novembre. A dirsele (e quasi darsele di santa ragione) sono stati due grandi protagonisti di quest’anno: Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Secondo uno scoop di DavideMaggio.it, i due sarebbero venuti alle mani. Ma andiamo con ordine. Sembra addirittura che i due concorrenti siano stati divisi dagli altri vip prima che la situazione si trasformasse in incontro di box.

Teo Mammucari poi, secondo Davide Maggio, sarebbe addirittura cacciato dall’aula di ritrovo. Ma cosa è capitato? Tutto nasce da alcune frasi di Mammucari che, come al solito, ha preso in giro in malo modo Caprarica. Quando Teo è salito sul palco ha detto del collega: “Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato (…) Dai, è un cane. Caprarica sei un molosso“.





Pronta e diretta la replica di Caprarica: “Io sono un molosso ma gentiluomo (…) Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere (…) Mi hai scocciato“. A questo punto, quando Mammucari è rientrato nella Sala delle Stelle, si è andato a scontrare direttamente con Caprarica che lo stava aspettando.

Mammucari sui voti dati a Caprarica mi uccide ogni volta #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/sX6TnxBNDS — Ceci n'est pas une merde (@ilmerda_) November 11, 2023

Secondo Davide Maggio, sarebbero volate “brutte parole” e alla fine i due sarebbero stati divisi fisicamente. A questo punto il portale racconta: “Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla Sala delle Stelle”, per evitare che l’atmosfera diventasse ancor più pesante. Dopo la notizia non poteva mancare un commento di Selvaggia Lucarelli.

Teo Mammucari: “Caprarica ha ballato bene. Non me fate parlà di Caprarica, ve prego.

C’è stato un momento in cui ballava e non trovava più la ballerina, si è perso la ballerina.

Ah Caprarica balla meglio di me? Ma è un CANE!”#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/xHcZVvGPD1 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 11, 2023

La giurata di Ballando, da sempre nemica di Teo e amica di Caprarica, ha scritto: “Antonio Caprarica è un uomo perbene, solidarietà“. Proprio lei aveva detto su Teo Mammucari a Ballando con le Stelle: “Hai un problema ed è quello che non fai parlare. Se ti riguarderai ti accorgerai che ho ragione. Interrompi continuamente e parli sopra tutti. Ricorda che io sono qui per fare la giurata e credo che tu non l’abbia ancora capito”.

