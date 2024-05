Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, Mediaset ha confermato il ritorno di Ilary Blasi in televisione, dove la conduttrice manca ormai da un anno. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è passata nelle mani di Vladimir Luxuria, ma dai dati raccolti è l’edizione meno vista della storia del reality show. Il reality show si è arenato al 16,2% di share, scendendo per la prima volta sotto la soglia dei 2 milioni spettatori.

Al reality show condotto da Vladimir Luxuria non ha giovato dall’ennesimo cambio di programmazione nel palinsesto di Canale 5, fermandosi nuovamente al 16,2% di share e crollando per la prima volta sotto la soglia dei 2 milioni (1 milione e 972mila) di spettatori. Tanti telespettatori hanno dato la colpa a Vladimir Luxuria e ha chiesto a gran voce il ritorno di Ilary Blasi.

“Sostituita”. Vladimir Luxuria fuori dall’Isola dei Famosi: spunta il nome della sostituta





Ilary Blasi torna in televisione con La Talpa

Nei giorni scorsi Mediaset ha annunciato che Ilary Blasi prenderà le redini di Battiti Live, presentato per tanti anni da Elisabetta Gregoraci. Ilary sarà affiancata dall’amico di vecchia data Alvin, ex inviato dell’isola dei famosi. “Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana, a luglio sbarca su Canale 5. – fa sapere Mediaset in una nota”.

“Alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Dalle più suggestive piazze della Puglia, Battiti Live è pronto a offrire al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale”, si legge ancora. Ma c’è un’altra bella notizia per la conduttrice e i suoi fan, perché Ilary Blasi tornerà in televisione con un altro programma, La Talpa.

“Come anticipato da Dagospia sarà la società di produzione Fremantle a curare il ritorno su Canale 5 de La Talpa – ha scritto Giuseppe Candela – “Alla conduzione, salvo colpi di scena, come anticipato da TvBlog, Ilary Blasi, impegnata quest’estate con Battiti Live. Ma come sarà la nuova Talpa? Dopo quindici anni di assenza il reality sarà rivoluzionato e Dagospia anticipa le principali novità. Il programma rinuncerà allo studio e alla diretta, sarà totalmente girato in esterna con attenzione al montaggio. Non solo, il cast al momento dovrebbe essere non solo vip ma puntare, come per Gf e Isola, sul solito mix con volti sconosciuti. Addio mete esotiche, la location dovrebbe essere made in Italy. Lavori in corso”.