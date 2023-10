In questa stagione di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri non è presente e ora si è capito perché. Infatti, ha una nuova fidanzata come ha confermato indirettamente l’ex cavaliere con una romantica foto su Instagram. Non ha scritto niente, ma ha fatto parlare solamente l’immagine: ci sono infatti le mani di loro due incrociate, mentre si trovano all’interno di un’auto. Ma siamo riusciti ugualmente a conoscere qualcosa in più sull’identikit della sua dolce metà.

Intanto, possiamo dare per scontato che Riccardo Guarnieri abbia una nuova fidanzata, sebbene non ci sia mai stato un suo annuncio ufficiale. Quest’istantanea fa pensare a tutto tranne che ad un semplice rapporto di amicizia, poi la sua mancata presenza nel dating show di Maria De Filippi è stata emblematica. Ida Platano sarebbe stata definitivamente messa alle spalle, visto che davanti a sé ha una nuova storia d’amore da vivere.

Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata: la conferma in una foto

E ora c’è grande entusiasmo nei fan di Riccardo Guarnieri, i quali nonostante siano un po’ tristi nel non poterlo più ammirare nello studio di UeD, sono allo stesso tempo felici perché ha una nuova fidanzata. Stavolta sembra davvero stia facendo sul serio, dato che non era mai successo ultimamente che pubblicasse immagini private sui social. Il sito Tag24 ha inoltre aggiunto qualche particolare in più sul nome e la provenienza della ragazza.

Nella foto è possibile anche ammirare le gambe della giovane. A proposito della fidanzata di Riccardo, Tag24 ha quindi scritto che si chiamerebbe Gabriella e sarebbe originaria di Martina Franca, un paese in provincia di Taranto, città nativa dell’ex cavaliere. Inoltre, è stata riportata anche una dichiarazione di un testimone, che non ha voluto però uscire a galla pubblicamente, il quale in forma anonima ha rivelato anche qualche dettaglio estetico su di lei.

Secondo questa persona che li ha visti insieme, Gabriella “si distingue per la sua bellezza semplice e non appariscente“. Ora si aspetta solamente un altro passo da Riccardo: pubblicare una foto di coppia dove lei possa vedersi chiaramente.