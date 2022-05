“Credo che tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano qualcosa sia rimasto e non parlo di amore. Io stessa, con un mio ex, vivo la stessa cosa: si tratta di una persona che ha lasciato un segno dentro di me e un domani, se dovesse avere bisogno di me, ci sarei sicuramente. Non credo assolutamente che Riccardo Guarnieri sia tornato in trasmissione per riprendersi Ida quindi sì, anche con il senno di poi ci uscirei perché non vedo niente di male nella sua affezione a lei”.



“Non lo so se Ida sia ancora presa da Riccardo. Quando le viene chiesto, rimane in silenzio. Probabilmente lei ancora qualcosa prova. Non ho detto a Riccardo che mi ha delusa. Nei miei confronti, secondo me, è stato un po’ infantile”. Così Maria Grazia, dama che per qualche puntata ha frequentato il cavaliere tarantino, a proposito della coppia più chiacchierata di quest’ultima fetta di stagione di Uomini e Donne.





Riccardo Guarnieri e Ida Platano, boom di ascolti



Una coppia alla quale Tina Cipollari, e tanti altri, continuano a non credere. Secondo l’opinionista gli indizi non mancano. Nonostante Riccardo abbia voluto più volte ribadire come tra lei ed Ida si tratti solo di amicizia, i suoi comportamenti sembrano nascondere altro. In diverse occasioni sono emersi non pochi dubbi sul loro rapporto. Anche Maria De Filippi ha strigliato Riccardo nell’ultima puntata.



Di certo è lei la prima a volerli tenere. Il motivo? Il successo di Riccardo Guarnieri e Ida Platano sulle frequenze. L’ ultima puntata di Uomini e donne trasmessa lunedì 9 maggio su Canale 5 ha registrato un ascolto record che ha sfiorato la soglia dei tre milioni di spettatori e il 28,40% di share. Un dato a dir poco record, il più alto di questa stagione per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.



Che continua a essere uno dei punti di forza della programmazione pomeridiana di Canale 5.Il merito è da attribuire alle vicende della coppia Ida-Riccardo. Mentre Gemma sembra destinata ad uscire dal programma. “Ormai Gemma non attira più. A inizio stagione gli ascolti erano sul 22% e Gemma era centrica. Ormai l’epoca di Gemma Galgani è finita, la tengono in studio ma non è più il filo conduttore del programma”.

