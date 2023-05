Riccardo Guarnieri, fuori la verità. Davanti al pubblico e alle telecamere di Uomini e Donne non c’è nessun segreto: lo sanno bene dame e cavalieri del programma. E sempre per amore della trasparenza e della lealtà, il cavaliere ha deciso di mostrare a tutti il contenuto di una conversazione avuta con una follower intenzionata a uscire con lui. Nonostante l’edizione del dating show sia volta al termine, il cavaliere pugliese ha pensato di condividere con i fan il botta e risposta tra lui e una donna che alla fine, sentendosi rifiutata, ha vaticinato per Guarnieri qualcosa di molto preciso.

Riccardo Guarnieri parla della spasimante sui social. Il programma di Maria De Filippi permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Una ricerca che come ben si sa potrebbe necessitare di molto tempo e persino non avvenire mai. Nel frattempo, però, dame e cavalieri diventano volti e nomi chiacchieratissimi e la notorietà viene ripagata con la trasparenza. Una scelta che Riccardo ha voluto prendere in merito a quanto accaduto di recente sui social.

Leggi anche: “Ci devi dire qualcosa?”. UeD, tutti hanno visto Riccardo e Ida Platano: pubblico a bocca aperta





Riccardo Guarnieri parla della spasimante sui social: il botta e risposta sotto gli occhi di tutti

Il cavaliere pugliese non solo ha reso nota la conversazione avuta con una spasimante, ma anche la previsione della donna nel momento in cui si è sentita rifiutata. “In te rivedo me, ti ho sempre compreso e non merito questa indifferenza”, ha inizialmente scritto la donna per poi chiosare: “Sono abituata ad accettare le decisioni altrui, buona serata”. Insomma, due di picche per la fan che però non sembra essersi arresa.

Non ricevendo un feedback positivo, la fan, il cui nome ovviamente non è stato reso noto, ha proseguito con i messaggi alquanto pungenti: “Tu puoi fare il figo ancora per qualche anno, il tempo passa e anche l’estetica”. Poi la previsione della donna: “Una volta spenti i riflettori di Canale 5, non credo che avrai seguito. Anche perché non hai né arte né parte“. Ma Riccardo Guarnieri avrà deciso di lasciarsi scivolare addosso quelle parole oppure avrà deciso di rispondere a tono?

I fan hanno avuto modo di conoscerlo: Riccardo ha dato per l’ennesima volta prova di sapere ciò che vuole dalla vita. La risposta del cavaliere dunque non ha tardato ad arrivare davanti all’ennesima provocazione della fan: “Non fare il fenomeno, perché rimarrai da solo“. Riccardo a questo punto ha scritto: “Quando resterò da solo, rifletterò su tutto quello che ho fatto nella vita”, per poi sottolineare: “Quello che mi darà più soddisfazione, sarà il fatto di non essere mai uscito con te”.