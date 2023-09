Rebecca Staffelli ha debuttato lunedì 11 settembre al Grande Fratello 2023. Presentata da Alfonso Signorini, la figlia dell’inviato storico di Striscia la Notizia ha di fatto preso il posto di Giulia Salemi. Ha una nuova postazione, rispetto allo scorso anno, da dove ‘spia’ tutte stanze della Casa, ma è sempre la ‘voce del popolo’. Si sapeva da settimane che avrebbe accompagnato il conduttore e la sua nuova opinionista unica, Cesara Buonamici, in questa nuova avventura con il reality di Canale 5.

>“Sono stato minacciato”. Uomini e Donne, Gianni Sperti informa lo studio: chi è l’uomo che ha preso di mira l’opinionista

Insomma, oltre ai nuovi ambienti e al nuovo cast, composto da un mix tra persone famose e sconosciute al grande pubblico anche Rebecca Staffelli è una new entry al GF. E finita la prima puntata è tornata sui suoi canali social: “Sono iperfelice, le emozioni mi hanno letteralmente travolta, ma è solo l’inizio di questo lungo viaggio che faremo insieme. Fatemi sapere la vostra, commentate, ditemi tutto, spero che la prima puntata sia piaciuta a voi tanto quanto a me, i concorrenti entrati ieri sono fortissimi, avete già una preferenza?”, ha detto ai suoi fan.

Leggi anche: Rebecca Staffelli, non solo il papà: chi è la mamma famosa. E bellissima, proprio come lei





Rebecca Staffelli al GF, la voce dopo la prima puntata

Queste sono state le prime parole, dette in lacrime ma di gioia, della nuova rappresentante del popolo del nuovo GF. Già a caldo, durante e dopo la prima puntata del GF, molti utenti hanno espresso il loro giudizio. Molti hanno espresso nostalgia per Giulia Salemi, influencer ed ex gieffina che conquistò il pubblico.

Molti, al contrario, pensano che Rebecca Staffelli sia un volto più idoneo e più “azzeccato” per il ruolo richiesto e per questa nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Ma in queste ore è spuntata un’indiscrezione che riguarda proprio la speaker radiofonica romana. Un’indiscrezione forte ma pur sempre un’indiscrezione, lo sottolineiamo.

Arriva la conferma su Rebecca Staffelli , non è piaciuta🤔. Dovranno rivedere la situazione dato che Alfonso è molto amico del padre. Per quanto riguarda i nuovi abbinamenti, stanno procedendo a comprendere le preferenze del pubblico anche per eventuali ship #grandefratello — Agent Beast (@Agent__Beast) September 12, 2023

“Arriva la conferma su Rebecca Staffelli, non è piaciuta. Dovranno rivedere la situazione dato che Alfonso è molto amico del padre. Per quanto riguarda i nuovi abbinamenti, stanno procedendo a comprendere le preferenze del pubblico anche per eventuali ship”, si legge sul profilo Twitter Agent Beast.