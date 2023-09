Rebecca Staffelli, è ufficialmente iniziata la nuova avventura come ‘voce del popolo’ del Grande Fratello 2023. Lunedì 11 settembre, la figlia di Valerio Staffelli e speaker radiofonica ha fatto il suo debutto in prima serata su Canale 5, accolta in studio da Alfonso Signorini e da un forte applauso del pubblico presente. E si è subito molto emozionata: con gli occhi lucidi ha ringraziato il padrone di casa per l’opportunità ricevuta e aggiunto di avere “la lacrima facile, vi avverto”. Poi ha spiegato il suo ruolo nel reality show.

Ha mostrato ai telespettatori una nuova postazione, dove può seguire quello che riprendono tutte le numerose telecamere del Grande Fratello. “Io seguirò tutto quello che succede in casa attraverso queste telecamere 24 ore su 24”, ha sottolineato in diretta. E poi: “Controllerò anche gli interventi social sul Grande Fratello”. Insomma, nuova postazione a parte ha preso il posto che la scorsa edizione del reality era stato affidato a Giulia Salemi. Così come Cesara Buonamici ha preso quelli di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Rebecca Staffelli, anche la mamma è famosa: chi è

Sappiamo tutti che Rebecca Staffelli è figlia d’arte, ma non solo di padre. Pochi forse ricordano che la moglie dell’inviato storico di Striscia la notizia, che è anche la mamma di Riccardo e il nuovo volto del GF, è Matilde Zarcone, nota showgirl che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ’80.

Il suo ruolo più importante l’ha avuto quando è stata valletta a Buona Domenica, all’epoca condotta da Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Poi negli anni ’90, l’incontro con Valerio Staffelli al compleanno dell’ex calciatore dell‘Inter, Nicola Berti e quando hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra lei ha deciso di accantonare la sua carriera per dedicarsi alla famiglia.

Il matrimonio nel 1994 e due anni dopo la nascita del primogenito. Poi, nel 1998 quella di Rebecca Staffelli. Da quel momento in poi Matilde Zarcone non ha più sentito l’esigenza di tornare in tv. Ed è anche molto riservata, non ha social e sono anche molto rare le foto in cui appare accanto al marito e ai suoi figli. Ma in quelle poche che esistono non si può fare a meno di notare la sua bellezza e fascino. La figlia le somiglia molto.