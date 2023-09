Uomini e Donne, un avvio del genere nessuno se lo aspettava né tanto meno Maria De Filippi che si trova a fare i conti con una situazione molto complicata. Protagonista è Gianni Sperti al centro, tra le altre cose, di uno scontro faccia a faccia con Aurora Tropea: dama con la quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. A sollevare il botta e riposta una foto che Aurora ha postato sui social che ha attirato immediatamente la reazione di Gianni Sperti.

L’opinionista ci è andato giù duro: ““Preoccupati della tua dignità, che hai condiviso delle foto in cui sei nuda. Una foto dove scrivi ‘chi vuole darmi la felicità?’. In quella foto non sembri umile. Non sono contro le foto nude, ma sei fuori luogo tu, che fai la paternale a tutti e poi pubblichi le foto nuda su Instagram. Io non sono né buono né cattivo”.





Uomini e Donne, Gianni Sperti minacciato sul web

“Sai cosa ti dispiace? Che io sono vero, anche se a te non piace. Tu non accetti la critica, vuoi essere elogiata da tutti. Dimmi che ti ho detto l’anno scorso per essere stato cattivo”. Nella discussione si è aggiunta Gemma Galgani che lamentato di aver visto: “cose bruttissime sul mio conto. È talmente volgare e squallida che non si può far vedere”. Ma non è finita qui perché Gianni è tornato alla carica.

“Dice che non casca più nei teatrini, quando il teatrino l’ha iniziato lei! Non fare la buona samaritana. Non fai altro che puntare il dito contro le altre donne del parterre”. Aurora non è rimasta in silenzio, e del resto non avrebbe potuto, ma si è difesa facendo notare che Sperti potrebbe guardare anche le altre foto che pubblica.

Qui Gianni ha sganciato la bomba. Racconta Gossip e tv come Gianni: “ha rivelato di aver ricevuto delle minacce da parte di una persona, che l’avrebbe avvertito difendendo Aurora”. Altri dettagli non sono stati dati. Ma una cosa è certa: la situazione è bollente in studio.