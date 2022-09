Il pubblico di Reazione a catena non sarà felice di questa notizia, ma Marco Liorni è costretto ad accettare questa decisione della Rai dopo diversi mesi condotti ad altissimo livello. I telespettatori lo hanno seguito con enorme interesse e continuano ad apprezzarlo in tutta la sua professionalità. Ma sta per materializzarsi qualcosa che non soddisferà moltissime persone, anche se ovviamente ce ne saranno altre che invece saranno contente. Infatti, il presentatore sarà sostituito da un collega molto gradito.

Eppure giorni fa Reazione a catena di Marco Liorni è finita pure nella bufera. Gli utenti hanno deciso di prendersela non certo con Carolina, Elisa e Letizia, bensì per scelte autoriali ‘fuori fuoco’. Gli internauti si sono sbizzarriti a criticare il programma, invitando gli autori a rivedere determinate decisioni. Reazioni a catena su Twitter, scusate il gioco di parole, che hanno fatto schizzare in trend l’hashtag #reazioneacatena. Poi alla fine si sono intascate i 2.313 euro in palio. Grande festa anche se per una cifra non proprio altissima.

Reazione a catena, Marco Liorni si ferma il 30 ottobre

Per il conduttore la nuova stagione di Reazione a catena sta per volgere al termine. Non manca moltissimo prima che Marco Liorni debba necessariamente passare il testimone al suo collega, che certamente riuscirà a conquistare milioni di telespettatori nella stagione autunnale e invernale. Stabilita infatti la data conclusiva del programma di Liorni. Ormai è già partito il conto alla rovescia, col pubblico già rattristato dal fatto che manchino solamente poche settimane prima dell’arrivederci.

L’ultima puntata di Reazione a catena sarà trasmessa tra un mese, ovvero il 30 ottobre. Quest’anno la Rai ha deciso di prolungare la sua conclusione, tenuto conto del grande successo riscosso. Al suo posto è pronto a tornare protagonista Flavio Insinna con L’Eredità. Primo appuntamento con quest’ultimo programma previsto il 31 ottobre. Il sito Blasting News ha sottolineato gli incredibili ascolti televisivi di Liorni, che è riuscito a conquistare in media uno share straordinario, pari al 26%.

Marco Liorni è al timone di Reazione a catena dal 2019, mentre dal 2018 è il conduttore di Italia Sì. Nel corso della sua carriera professionale, ha ottenuto il Telegatto per Trenta ore per la vita, Saranno Famosi e il Grande Fratello, oltre ad aver vinto il premio tv – premio regia televisiva grazie a La vita in diretta nel 2018.