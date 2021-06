Altro grande match a Reazione a Catena. Il 12 giugno è andata in onda la semifinale del torneo dei campioni, prima della finalissima di lunedì 14 giugno. A confrontarsi, i Blabla e i Tre alla Seconda, ovvero i fratelli Bartoloni. Ma durante il gioco accade qualcosa che non passa inosservato ai fan. Marco Liorni fa partire il gioco e e in una manche del quiz, la parola da indovinare è lotteria. Gabriele, capitano dei Blabla, la indovina e a quel punto il conduttore gli chiede: “Hai mai vinto qualcosa alla Lotteria?”.

Il concorrente di Reazione a Catena risponde così: “Una volta alla lotteria del mio paese vinsi un buono per l’ottico, ma lo aveva messo in palio mio padre che fa l’ottico”. Risate in studio. Immediati i commenti dei fan: “Troppo forte Gabriele”. Poco dopo si torna al gioco. Sono i fratelli Bartoloni a spuntarla e ad accedere all’ultima fase del torneo. I Tre alla Seconda riescono anche a indovinare l’ultima parola (estrazione), aggiudicandosi 1.579 euro.

Reazione a Catena, la finale

A questo punto, la finale di Reazione a catena del 14 giugno 2021, sarà tutta tra uomini: a contendersi la vittoria del torneo dei campioni saranno infatti i Tre Forcellini, vincitori della prima semifinale, e i Tre alla Seconda, alias fratelli Bartoloni, che oggi hanno vinto invece la seconda semifinale. Una delle due squadre sarà, dunque, la vincitrice della sfida dei campioni.





Dopo la quale inizierà a tutti gli effetti la nuova edizione di Reazione a catena con squadre di concorrenti che parteciperanno per la prima volta, come spiegato più volte da Marco Liorni in questi giorni. Durante l’ultima puntata di Reazione a catena, i Tre alla Seconda non solo hanno ottenuto l’accesso alla finale del torneo dei campioni, ma hanno anche vinto al gioco dell’ultima parola, portando quindi a casa la cifra in palio, esattamente 1.579€.

Partendo da ‘CLASSE’ e ‘PESCA’, rispettivamente primo e terzo elemento, i fratelli Bartoloni (Tre alla Seconda) stasera a Reazione a catena hanno dato ‘ESTRAZIONE’ come risposta, e Marco Liorni è stato ben felice di annunciare loro che era proprio quella la parola vincente, complimentandosi quindi con loro per la vittoria.