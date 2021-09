Altra piccola polemica a seguito dell’ultima puntata di Reazione a Catena. Come ogni giorno, a partire dalle 18.45 è andato in onda il quiz estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni. A spuntarla ancora una volta, le Campanelle, campionesse veterane, che hanno battuto i 3 di 8 all’intesa vincente. Ma è proprio durante questo gioco che è avvenuto un fatto inaspettato. Gli sfidanti chiedono il raddoppio, che consiste nel dare una risposta contenente due termini.

Le due concorrenti mettono insieme la definizione corretta: “È il presidente degli Stati Uniti”. Ma la risposta di Andrea spiazza tutti: “Joe Biden (pronunciato come si scrive)”. Liorni, dopo un attimo di incredulità, lo corregge: “Biden (pronunciato correttamente Baiden). Comunque te la diamo buona lo stesso”. Potete immaginare i commenti su Twitter: “Biden? Ma come gli è venuto?”. E ancora: “Joe Biden, non si può sentire…”.

Alla fine all’ultima parola arrivano le Campanelle, che però stasera non riescono a indovinarla. Ma anche nelle ultime due puntate è successo qualcosa di davvero curioso per gli spettatori di Reazione a Catena. Le Campanelle, campionesse veterane senza portafoglio, hanno finalmente infranto il “sortilegio” e vinto il loro primo montepremi all’ultima parola.





Ma qualcosa ha fatto storcere il naso ai fan. Andiamo con ordine. Le parole a disposizione sono “portata e presente”. La parola da indovinare inizia con “as” e termina con “e”. Le Campanelle dimezzano il montepremi e giocano per 14mila euro. Poi tentano: “Ascensore”. Ed è la risposta esatta.

Festa nello studio di Reazione a Catena per la prima vincita delle campionesse. Anche su Twitter piovono commenti: “Bravissime”. Ma qualcuno nota un dettaglio: “Ma su quale ascensore appare la scritta presente?”. E ancora: “Mai visto un ascensore dove ci fosse scritto presente”. Vabbè, ci sta.