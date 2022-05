Raoul Bova, bella notizia in arrivo. Il famoso attore romano non ha certo bisogno di presentazioni. Protagonista di numerose pellicole di successo da sex symbol amato dal pubblico femminile è riuscito ad imporsi prendendo parte a tantissimi film, soprattutto commedie. Recentemente, poi, è entrato nel cast di “Don Matteo”, la fortunata fiction Rai giunta alla 13esima edizione. E lo ha fatto, ovviamente, da protagonista, prendendo praticamente il posto di Terence Hill.

Raoul Bova interpreta in realtà Don Massimo e se inizialmente in tanti temevano un calo degli ascolti visto l’addio di Terence Hill, alla fine la scelta ha pagato. “Sono molto soddisfatto, contento e felice – le parole di Raoul – Non me lo aspettavo. La gente continua a vederla e a rincuorarsi dopo tante brutte notizie, passano due ore in armonia sorridendo con la commedia ed un giallo interessante”. E stasera ci sarà una nuova puntata. Intanto, però, per Raoul Bova è appena arrivata un’altra bella notizia.





Raoul Bova, la bella notizia è appena arrivata

Nella serata di ieri, mercoledì 17 maggio, è andata in onda su Canale 5 la nuova fiction “Giustizia per tutti” e per Raoul Bova c’è una bella notizia. Ancora una volta, dopo il successo di “Don Matteo 13” l’attore è riuscito ad ottenere un risultato clamoroso, difficilmente raggiunto da altre fiction Mediaset. “Giustizia per tutti” ha infatti superato il 20% di share, con 3 milioni e 736mila telespettatori incollati alla tv. Nessuno dei competitor è riuscito minimamente ad avvicinarsi a questi numeri.

Su Rai 1 il film documentario su Franco Battiato dal titolo “Il coraggio di essere Franco” ha conquistato 2 milioni e 429mila spettatori (share 13,1%). Su Rai 2 invece “The Good Doctor” si è fermato a 1 milione e 47mila spettatori (share 5,1%), mentre subito dopo “The Resident” ha totalizzato 761mila telespettatori (4,1%). Su Italia 1 “Le Iene Show” ha conquistato 1 milione e 105mila spettatori (8,2% di share). Su Rai3 è andato in onda “Chi l’ha visto?” che ha ottenuto il 10% di share con 1 milione e 740mila spettatori.

Su Rete 4 “Controcorrente Prima Serata” ha conquistato 695mila spettatori, per uno share del 4,7%. Su La7 “Atlantide” ha ottenuto il 2,6% di share con 351mila spettatori. TV8 ha invece trasmesso la finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Glasgow Rangers, vinta dai tedeschi 6-5 dopo i rigori, che ha intrattenuto 1 milione e 25mila spettatori (5,7%). Infine sul Nove “Men in Black 3” è stato visto 470mila spettatori (2,5% di share).

“Cambia tutto, è anticipato”. Don Matteo 13, decisione Rai: la notizia sorprende il pubblico