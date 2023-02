Brutta notizia per Amici 22, con un volto top pronto all’uscita di scena dal programma. Le indiscrezioni di queste ore hanno lasciato tutti a bocca aperta, anche perché era impensabile fino a poco tempo fa immaginare un epilogo simile. Non siamo ancora in presenza di un’ufficialità, ma le voci sono sempre più frequenti su Raimondo Todaro e stanno provenendo tra l’altro da una fonte molto attendibile. E Maria De Filippi adesso è seriamente preoccupata, dato che si tratterebbe di una perdita rilevante.

Amici 22 si accinge ad avviarsi verso il serale, ma questo volto top pronto all’uscita dalla trasmissione sta tenendo tutti in ansia. Presumibilmente rispetterebbe il contratto fino alla fine dell’attuale stagione televisiva, ma poi Queen Mary dovrà eventualmente correre ai ripari per sostituirlo a dovere. Un vero e proprio colpo di scena, che sta allarmando milioni di telespettatori. E tra l’altro alla base della sua decisione ci sarebbero motivazioni molto importanti, legate ad aspetti privati.

Leggi anche: “Sto male, mi sono rotta il ca***”. Arisa, l’annuncio choc: la malattia e le medicine. Fan gelati





Amici 22, Raimondo Todaro verso l’uscita dal programma

Non vuole ancora crederci nessuno, ma il pubblico di Amici 22 deve prepararsi all’ipotesi che questo volto principale possa decidere per la sua uscita definitiva dal talent show. In tanti avevano notato che non avesse più un umore straordinario, rispetto soprattutto ai primi mesi della sua esperienza nel piccolo schermo. Pare infatti, secondo il settimanale Nuovo, che sia in corso una brutta crisi con sua moglie che lo potrebbe portare alla separazione. E questo incide moltissimo anche sull’ambito lavorativo.

Il settimanale Nuovo ha scritto che sarebbe a rischio la permanenza di Raimondo Todaro ad Amici 22, a causa dei problemi di coppia con la moglie Francesca Tocca. Dal mese di novembre 2022 non ci sarebbero più grandi contatti, non a caso anche sui social non appaiono foto insieme. E tra l’insegnante e la ballerina professionista del talent show potrebbe essere arrivata la parola fine al loro matrimonio, dopo che ci avevano riprovato in seguito al precedente addio avvenuto circa tre anni fa.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono convolati a nozze nel 2014 e hanno avuto una figlia insieme, che si chiama Jasmine. Nel 2020 c’era stata la separazione dei due, che poco tempo fa si erano riappacificati. Ma ora sul loro rapporto sarebbero calate di nuovo le tenebre.