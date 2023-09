“Due tumori…”. Raimondo Todaro choc, l’annuncio da brividi: l’intervento d’urgenza e le sue condizioni

Raimondo Todaro, la rivelazione choc. Anche il ballerino professionista ospite del talk di Silvia Toffanin nello studio televisivo di Verissimo. Davanti alle telecamere della trasmissione, gli ospiti vip hanno ricominciato ad alternarsi per vivere l’emozione di rivelarsi al pubblico italiano come mai accaduto. Lunghe carriere che si alternano a momenti di vita privata non sempre rose e fiori: anche Raimondo Todaro per la prima volta ha voluto riavvolgere il nastro e raccontarsi senza alcun filtro.

Raimondo Todaro racconta del periodo di malattia. Anche i vip come tutti affrontano piccole o grandi battaglie quotidiane. E lo sa bene il ballerino che ha dovuto fare i conti con la grave malattia: il racconto di Raimondo ha commosso il pubblico e la conduttrice e ha fatto trasparire tutta la determinazione e il coraggio necessari per fronteggiare simili esperienze di vita.

Raimondo Todaro racconta del periodo di malattia: “Ho avuto due tumori”

Raimondo Todaro ha raccontato infatti di aver dovuto combattere contro due tumori maligni: “Non ho mai smesso di lavorare. Mi operavo e tornavo, anche se fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere, di non far sapere niente a nessuno. Non volevo che mi trattassero in maniera diversa”, ha raccontato il ballerino ricordando quei duri momenti di fragilità non solo fisica.

“A 34 anni ti fai tante domande, pensieri. Ti passano milioni di cose in testa, te la fai sotto. Mia figlia sapeva che papà entrava e usciva dall’ospedale perché aveva male al pancino”, ha aggiunto Raimondo Todaro reduce da un’esperienza che di certo non può essere dimenticata facilmente. Oggi la situazione sembra essere sotto controllo e il ballerino ha voluto sottolineare che in ogni caso continua a sottoporsi ai dovuti controlli.

“Continuo a controllarmi, sono fuori pericolo. Se non fosse stato per un’appendicite normalissima probabilmente non me ne sarei mai accorto”, sottolinea Raimondo quasi a voler lanciare un appello a chi come lui non dovrebbe sottovalutare sintomi e soprattutto un’attività di prevenzione. Nel corso della stessa intervista, il ballerino non poteva poi non tirare in ballo anche un altro racconto, quello che riguarda da vicino la sua storia d’amore con Francesca Tocca: “Un amore ballerino. Ci siamo presi una pausa ma ci conosciamo da piccoli, tutta una vita insieme. Ora va tutto bene. Ci amiamo tanto, come tutte le coppie ci sono alti e bassi ma ci vogliamo bene”.