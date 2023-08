Nuovo colpo di scena su Francesca Tocca, dopo le indiscrezioni sulla possibile rottura con Raimondo Todaro. Lei si sarebbe avvicinata ad un altro uomo e quindi il gossip si è infiammato clamorosamente. Era stata lei la prima ad alimentare brutte voci, infatti nonostante non abbia parlato apertamente del marito, aveva pubblicato alcune frasi di un libro che sembravano proprio fare riferimento al rapporto tra i due bravissimi ballerini.

Infatti, Francesca Tocca implicitamente si era soffermata su Raimondo Todaro, prima che quest’altro rumor la desse ora vicina ad un altro uomo: “La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. In amore non impariamo mai niente dall’esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo ci salva e dall’altra ci annienta. Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale”. Poi si era parlato anche di una furiosa lite in un ristorante.

Francesca Tocca, dopo Raimondo Todaro sta con un altro uomo? La voce

Non abbiamo ufficialità in merito, ma gli attenti follower di Francesca Tocca si sono resi conto che lei dopo la notizia della crisi con Raimondo Todaro ha postato un’immagine sui social. La stessa praticamente pubblicata da quell’altro uomo, anche lui ballerino, quindi si presuppone che fossero nello stesso luogo. Con lui avrebbe già avuto una frequentazione in passato, quindi ci sarebbe una sorta di ritorno di fiamma. Ma per ora non c’è nemmeno la conferma della separazione dall’insegnante di Amici.

Una follower di Deianira Marzano, l’esperta di gossip, ha segnalato la vicinanza tra Francesca e il ballerino Valentin Dumitru, ex concorrente di Amici: “Valentin e Francesca Tocca, che nell’ultima storia mettono la stessa canzone“. E l’influencer ha commentato: “Sicuramente sarà una coincidenza…Comunque a titolo informativo l’ha messa prima lui”. Tempo fa, come ricordato dal sito Tag24, era stato detto che fosse stato proprio Valentin a far dividere la coppia. E ora potrebbe essere successa la stessa cosa.

Valentin Dumitru ha partecipato nel talent show di Maria De Filippi nella stagione 2019-2020 ed è nato il 30 luglio del 1988. Lui è un ballerino molto apprezzato in Italia e all’estero e anche sui social ha un grande seguito, visto che ha oltre 100mila follower.