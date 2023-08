Diventano sempre più preoccupanti le notizie su Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca. In un precedente articoli vi abbiamo detto di alcune voci di crisi, uscite su di loro, a causa di un post Instagram messo dalla ballerina. Ovviamente non sapevamo con sicurezza se quelle parole fossero contro il coniuge, ma ora è venuta fuori un’altra segnalazione ben più seria e quindi la situazione sembra essere sempre meno tranquilla.

A proposito di quanto successo nei giorni scorsi, Raimondo Todaro è stato implicitamente bacchettato da Francesca Tocca, la quale ha messo in evidenza alcune frasi di un libro che stava leggendo in quel momento: “La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. In amore non impariamo mai niente dall’esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo ci salva e dall’altra ci annienta. Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, lite furiosa: cosa ha fatto lei

Dunque, secondo quanto riferito all’influencer Deianira Marzano, Raimondo Todaro e Francesca Tocca avrebbero avuto un pesante litigio. E questo confermerebbe che le cose tra i due non stiano certamente andando alla grande, anzi, non è da escludere che siano anche state prese delle drastiche decisioni. La follower ha iniziato così il racconto: “Mi trovavo a Villasimius, precisamente nel ristorante Il Ranch. C’era Todaro con la Tocca, che cenavano con amici. Proprio mentre andavo via, ho notato che parlavano animatamente, ancora seduti al tavolo”.

E poi si è scoperta pure la decisione choc presa dalla donna: “Siamo andati via, presa la macchina nel parcheggio di fronte, saranno passati massimo 5 minuti, abbiamo trovato in strada la Tocca che camminava da sola in piena carreggiata. La strada era buia e come l’abbiamo superata l’abbiamo riconosciuta. Lei è andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada. Non so come sia finita…Scena un po’ triste“, ha concluso l’ammiratrice anonima di Deianira.

Mancano però le dichiarazioni ufficiali dei due ballerini, quindi non resta che aspettare loro comunicazioni per capire se si tratti di una crisi momentanea oppure se abbiano deciso nuovamente di optare per la separazione.