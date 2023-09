Per Raimondo Todaro non è un’estate facile sotto nessun punto di vista. La sua presenza ad Amici sembrava in fortissimo dubbio come in dubbio sembra la sua relazione con la bellissima Francesca Tocca. Se una delle due posizioni, la prima, sembra risolta visto che Maria De Filippi ha ufficializzato che il ballerino farà parte dello staff della stagione che inizierà il 18 settembre, al contrario di Arisa che ha preferito lasciare il ruolo di insegnante, dall’altro versante si naviga a vista. O meglio, la notte sembra più nera che mai.

Sì perché la frattura sembra non esser ricomponibile. Solo poche settimane fa lei scriveva sui social: “La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. In amore non impariamo mai niente dall’esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo ci salva e dall’altra ci annienta”.





Raimondo Todaro, segnalazione conferma la crisi con Francesca Tocca

“Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale”. Poi si era parlato anche di una furiosa lite in un ristorante”, alludendo alla prima separazione. A distanza di giorni, pare che la situazione sia sempre la stessa. Entrambi i ballerini non ne hanno parlato ufficialmente, ma ormai sembra chiaro a tutti che sia in corso una brutta crisi.

E la conferma arriva da certi atteggiamenti di Raimondo Todaro che, secondo alcuni follower, non avrebbero nulla da nascondere. Scrive un utente a Deianira Marzano. “Ti segnalo ieri Raimondo che faceva il provolone con diverse ragazze a Palermo”. Segnalazione è affiancata d’immagine che ritrae Raimondo mentre si fa scattare con una foto con una ragazza con la quale sembra scherzare anche troppo tanto che in un primo momento si era ipotizzato potesse essere, sbagliando, un’amica speciale. Non basta per dire che lui abbia voltato pagina?

Forse no ma il dubbio resta come nelle scorse settimane era avanzato su un possibile ritorno di fiamma tra lei e Valentin Dumitru che ha partecipato nel talent show di Maria De Filippi nella stagione 2019-2020 e con il quale lei ha avuto una storia. Lui è un ballerino molto apprezzato in Italia e all’estero e anche sui social ha un grande seguito, visto che ha oltre 100mila follower.