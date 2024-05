“Passa a La7”. Rai, guai senza fine: stavolta è il conduttore amato dalla gente a mollare

Rai, un altro storico conduttore fa le valigie. In queste settimane si è molto parlato dell’addio di Fabio Fazio e Amadeus alla televisione pubblica. Non solo la Rai ha perso due personaggi capaci di fare ascolti e portare pubblico, ma ha perso anche format come “Che Tempo Che Fa” e (molto probabilmente) “I Soliti Ignoti” che erano programmi rodati, dal sicuro impatto.

Qualche giorno fa anche l’indiscrezione su Gigi Marzullo: “Ad andarsene potrebbe essere Gigi Marzullo, conduttore di Sottovoce, che approderebbe anche lui sul canale Nove. Starebbe dialogando con Discovery e, secondo TvBlog, ci sarebbero buone possibilità per un suo trasferimento”. Ci sarà da valutare l’impatto di questi pezzi da 90 sul canale Nove, ma già con Fazio le cose stanno andando benone. Ora la voce su un altro conduttore famoso.

Flavio Insinna pronto a lasciare la Rai: dove va? Indovinate…

Da un po’ di tempo ci si interroga sul futuro di Flavio Insinna. Dopo essere stato allontanato da “L’Eredità“, nonostante gli ottimi ascolti, il conduttore e attore è tornato nei panni di giurato a “L’acchiappatalenti“, il nuovo show di Milly Carlucci. Ora il portale del magazine Oggi è riuscito a scoprire quale sarà il suo destino professionale.

“Una bomba scuote i vertici Rai – leggiamo – dopo l’addio di Amadeus e Fabio Fazio, se ne va anche Flavio Insinna”. Ma dove andrà? Nel destino di Insinna non c’è il canale Nove, ma un’altra emittente. Il conduttore, infatti, “ha deciso di sbarcare su La7“. La sua mossa è sicuramente conseguenza del fatto che dopo “L’eredità” gli è stata tolta anche la conduzione di TecheTecheTe.

“È ovvio che il posto nella giuria di un programma zoppicante sia sembrato un sostanziale ridimensionamento per un big che alla Rai ha portato tanti buoni risultati” scrive ancora Oggi. A La7 Flavio Insinna potrebbe condurre un nuovo game show in onda nel preserale con l’obiettivo di dare un maggiore traino al Telegiornale del direttore Enrico Mentana. Ci aveva già provato Caterina Balivo con “Lingo – Parole in gioco“, ma gli ascolti non hanno entusiasmato.

