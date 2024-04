Il popolare conduttore torna su Rai1. È tempo di grandi cambiamenti nella televisione dell’azienda pubblica. Gli addii di Fabio Fazio e Amadeus, entrambi approdati sul Nove, aprono degli spazi dove diversi conduttori vogliono inserirsi. Si parla di Alessia Marcuzzi e Pino Insegno, ma anche di Stefano De Martino che potrebbe prendere il posto di Amadeus ad Affari Tuoi. Ma deve battere la concorrenza di un certo Marco Liorni.

Ora, però, il nome che avanza è un altro. Si tratta di un conduttore molto amato dal pubblico che recentemente aveva condotto un programma di cucina. Poco tempo fa si parlava di novità a Uno Mattina. Per il talk mattutino di Rai1 si facevano i nomi di Greta Mauro e del comico Andrea Perroni. Ma proprio nelle ultime ore al posto di quest’ultimo è uscito fuori il nome che tanti sognavano.

Su Rai 1 il ritorno di Alessandro Greco: ecco quando e dove lo vedremo

Non Andrea Perroni, ma Alessandro Greco affiancherà Greta Mauro alla conduzione di Uno Mattina. È sempre TvBlog a dare l’annuncio. Dopo la recente esperienza di Cook40, il conduttore aveva annunciato che avrebbe lasciato il programma, ma che sarebbe tornato presto con una novità. Tuttavia al suo posto quest’anno la Rai ha deciso di affidare Cook40 a Flavio Montrucchio.

E no, non ci sarà un nuovo show stile “Furore” che tanto era piaciuto al pubblico. Ecco, però, che Alessandro Greco rientra dalla porta principale grazie alla conduzione di un programma seguito come Uno Mattina. D’altra parte lo showman attendeva da tempo di poter rientrare in grande stile. L’ultimo programma ‘di peso’ era stato Miss Italia nel 2019 al fianco di Tosca D’Aquino.

E proprio Miss Italia ha rappresentato moltissimo per Alessandro Greco sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Grazie al concorso ha conosciuto infatti la moglie Beatrice Bocci. Prima ancora aveva condotto nel primo pomeriggio “Zero e Lode“, ma lo show non aveva raccolto il successo sperato. Ora per lui un’altra grande occasione su Rai 1 e siamo sicuri che non se la lascerà sfuggire.

