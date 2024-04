L’Isola dei Famosi è arrivata alla sua quarta puntata, ma ora è arrivata una notizia che non farà piacere a Vladimir Luxuria. La conduttrice è alle prese con un’edizione che si sta rivelando più complicata del previsto, infatti ci sono stati dei ritiri ma soprattutto la bufera legata alla squalifica dell’attore Francesco Benigno, che però ha contestato duramente questa decisione.

E ora per l’Isola dei Famosi potrebbe succedere qualcosa di preoccupante. Vladimir Luxuria non può stare serena perché tutte le informazioni che stanno arrivando non sono favorevoli. Conosceva certamente le difficoltà relative alla conduzione del reality show, ma forse nemmeno nella peggiore delle ipotesi si sarebbe aspettata di partire già con queste enormi problematiche.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria nella bufera: critiche pesanti

Dopo la messa in onda della nuova puntata dell’Isola dei Famosi, anche in rete c’è chi ci è andato giù pesantemente nei confronti di Vladimir Luxuria ma in generale dell’intera trasmissione Mediaset. Non ha fatto centro nel cuore degli italiani, basti pensare anche agli ascolti tv non eccelsi, dato che anche il 18 aprile è stata la partita di calcio Roma-Milan di Europa League.

Un utente sul social network X ha stroncato così l’Isola dei Famosi: “Che schifo di edizione, concorrenti improbabili (alcuni con segni di disagio), presentatrice incapace, commentatori irritanti. State quasi al livello dell’edizione più brutta dell’Isola, quella di Ilary e lo Zoo. Cambiate tutto o chiudete“. E chissà se davvero Mediaset opterà per la chiusura anticipata.

Le critiche stanno diventando sempre più aspre intorno all’Isola dei Famosi, quindi Vladimir sarà tenuta a cambiare registro per cercare di ottenere più pubblico ed evitare che la sua prima conduzione diventi un flop totale.