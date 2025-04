Il Grande Fratello 2025 si è concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi, ma per Helena Prestes – arrivata seconda – il bilancio è tutt’altro che negativo. Anzi, per la modella brasiliana, l’avventura nella Casa più spiata d’Italia si è trasformata in un vero trionfo personale. Ha conquistato il cuore del pubblico e, soprattutto, quello del pallavolista Javier Martinez, con cui ora sogna una vita insieme fatta di viaggi, progetti condivisi e, chissà, una famiglia.

Entrata nel programma lo scorso 19 settembre, Helena ha vissuto sei mesi intensi, tra dinamiche di gioco, amicizie sincere e momenti di profonda introspezione. Ma è proprio tra quelle mura che è sbocciato un sentimento inaspettato e forte: l’amore con Javier, conosciuto dentro la Casa e subito diventato un punto di riferimento affettivo ed emotivo.

GF, Helena e il gesto per Javier dopo la finale

Subito dopo la finale, la delusione per il secondo posto è stata presto archiviata. Helena ha brindato con Javier e gli ex coinquilini nei camerini adiacenti allo studio. Le stories pubblicate da Javier su Instagram raccontano una serata allegra e spensierata, con la presenza di volti noti come Mattia Fumagalli, Federico Chimirri, Giglio, Yulia Bruschi, Luca Calvani e Amanda Lecciso. Tutti uniti nel celebrare un percorso che, nonostante non abbia portato alla vittoria ufficiale, ha lasciato un segno profondo.

In un momento simbolico della festa, Helena ha improvvisato un balletto davanti a un gruppo di fan urlanti, indossando una minigonna realizzata con la bandiera dell’Argentina – un gesto affettuoso nei confronti di Javier e della loro storia nata davanti alle telecamere. Lui, sullo sfondo, esultava con lo stesso sorriso che lo ha reso uno dei personaggi più amati di questa edizione.

Durante la finale, Alfonso Signorini si è rivolto direttamente a Helena, lasciandole un messaggio pieno di significato: “Mi raccomando, non sprecare questa occasione con Javier. Prendetevi cura di questo sentimento”. Un invito a proteggere un amore nato in un contesto unico, ma che ora dovrà dimostrare la propria forza nella vita reale.

E i fan degli “Helevier” (così è stata ribattezzata la coppia sui social) non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro. Helena, pochi giorni prima della finale, aveva confidato agli altri concorrenti di voler partire subito per un viaggio con Javier, lontano dalle luci dei riflettori, per iniziare una nuova avventura, stavolta senza telecamere. Magari non ha vinto il montepremi, ma Helena Prestes esce dal Grande Fratello con qualcosa di molto più raro e prezioso: una storia d’amore che ha fatto sognare e un nuovo capitolo della sua vita pronto a cominciare.