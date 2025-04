Colpo di scena clamoroso alla finale del Grande Fratello: lunedì sera non solo Zeudi Di Palma non ha vinto come pensavano molti (il testa a testa nei sondaggi era dato con Helena Prestes, ndr), ma è addirittura arrivata ultima. È uscita subito dopo Mariavittoria Minghetti, che non ha partecipato alla corsa finale perché battuta da Chiara. E così la ex Miss Italia è stata a sorpresa la prima eliminata della finale del reality.

Dopo il duello fra Chiara e MariaVittoria che ha decretato la quinta finalista, infatti, i 5 rimasti sono stati chiamati a scegliere un piramidale. Il nero significava dritti al televoto, quello oro avrebbe deciso chi mandare in nomination insieme a quello che avrebbe preso il nero. E così Zeudi ha preso il nero e Lorenzo quello oro, mandando così al televoto per l’eliminazione contro lei, Helena.

Leggi anche: “Alfonso non c’è”. Grande Fratello, terzo posto e choc per Chiara. Poi lacrime dopo l’uscita





GF, bufera dopo al finale: “Zeudi vera vincitrice”

Alla fine il pubblico ha deciso di salvare Helena nonostante Zeudi avesse dalla sua parte un’alleanza strategica composta dai suoi fan e da quelli degli Shailenzo. La modella è stata votata dal 52%, Zeudi dal 47%. Com’è noto, alla fine Helena è arrivata al duello finale e ha perso contro Jessica, vincitrice di questa edizione.

Una vera sorpresa per molti questo podio finale che, stando alle previsioni, vedeva un testa a testa tra Zeudi ed Helena. Ma di fatto comunque Helena 1 e Zeudi 0, visto che si sono classificate rispettivamente seconda e ultima. Ma se questi sono i dati del GF, quelli dei social raccontano tutt’altra storia. Ed è lì la vera partita, secondo molti.

Cosa è successo su Instagram. Prima dell’inizio del Grande Fratello, Zeudi aveva solo 46mila follower, diventati però ben 276mila alla fine. A conti fatti dunque ne ha guadagnati 230mila. Helena, al contrario, ne ha guadagnati soltanto 61mila e Jessica ne ha un totale di 186mila. Insomma, inezie rispetto ai numeri di Zeudi, che quindi per molti è la vera vincitrice di questo Grande Fratello.

Già nella seconda metà della finale, del resto, si diceva sui social che volevano “far vincere Jessica” quando è stata eliminata Zeudi e quando si è capito che forse Helena non avrebbe trionfato. Il sentiment di molti, quindi, era che la cantante fosse la più “idonea” a prendersi il titolo, quando invece come dimostrano i numeri la più amata sembra proprio essere l’ex Miss Italia.