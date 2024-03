Vittorio e Beatrice, spunta il video completo senza tagli di quello che si sono detti Greta Rossetti, Letizia Petris e Paolo Masella al Grande Fratello. Ma andiamo con ordine prima di addentrarci in questa faccenda oscura e non proprio chiarissima. Tutto accade dopo che Greta rivela di sapere qualcosa di davvero molto piccante accaduto nella casa tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. Come ha fatto presente anche Alfonso Signorini in puntata, il video è stato volutamente tagliato per non rivelare dettagli troppo piccanti sulla faccenda.

Eppure in queste ultime ore il video completo è stato pubblicato su X e da lì sembra evidente qualcosa di davvero molto hot capitato tra Beatrice e Vittorio. Parte tutto da Greta Rossetti, che ha fatto sapere di una confidenza che le avrebbe fatto proprio Menozzi prima di uscire: “Mi ha raccontato tutto nei dettagli, agghiacciante. Mi è venuto il sangue freddo. Però Vittorio ha paura di questa cosa, ha paura che esca”.





Vittorio e Beatrice, spunta il video completo senza tagli

In puntata Beatrice Luzzi ha messo subito le cose in chiaro e ha ribadito che tra lei e Vittorio non c’è stato niente di niente. La Rossetti ha quindi detto a tutti che la confessione del Menozzi è arrivata quando i due avevano litigato e che sul pullman (nel giorno della gita) il modello le avrebbe riferito quelle cose. Riprendendo quindi il video originale, Greta dice: “Ragazzi è peggio di come pensavate. Lui mi ha detto tutto. Ha paura di quello che direbbero fuori”. Paolo allora dice: “Però dovevi dirgli che se questa cosa viene fuori non è lui che passa male, ma lei“.

Letizia allora rincara la dose: “Esatto, non passerebbe male lui, però capisco che provi vergogna. Però ora guardate me e capitemi… io ho pensato che sia successo questo”. A questo punto fa un gesto alquanto equivocabile con le mani. “ dice: “Si tratta di questo quindi?”. Greta allora dice riguardo Vittorio: “Lui mi ha detto che mai… Cioè, mi ha detto il contrario. Quello sì, al contrario… a lui“.

greta: "vitto mi ha raccontato, peggio di quello che pensavamo, agghiacciante, lui ha paura che esca, si vergogna, ha i genitori che guardano"



Più tardi la Luzzi ha dichiarato di non averci capito molto: “Di agghiacciante tra me e Vittorio forse solo quella puntata dove abbiamo litigato, quando ha detto di volersi dissociare da una cosa. Avevamo avuto qualche delusione precedente. Tensioni di qualche settimane. Poi c’è stata la cosa del ristorante che aveva messo fine alla nostra amicizia, ma io di agghiacciante assolutamente nulla”. Eppure per i social sembra evidente una conclusione: che sia scattato qualcosa sotto le coperte tra Beatrice e Vittorio, ma entrambi negano l’evidenza anche se qualcuno afferma di avere quelle immagini. Il giallo si infittisce.

