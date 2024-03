Al Grande Fratello c’è stato un nuovo momento di grande tensione tra Beatrice e Anita. Nello specifico un’affermazione dell’attrice ha lasciato tutti a bocca aperta. Era in corso uno scontro tra la Olivieri e Simona, quest’ultima amica della Luzzi e in contrasto con la giovane gieffina. E il pubblico ha ascoltato delle affermazioni ben precise contro la ragazza di 26 anni.

C’è un video, estrapolato dalla diretta del Grande Fratello, che conferma quanto avvenuto tra Beatrice e Anita nelle scorse ore. La prima a dire qualcosa è stata Simona, che si è rivolta così verso la giovane coinquilina: “Guarda, io ti capisco poco e stasera non ho proprio capito niente di te“. La replica della 26enne è stata immediata, ma è stata Bea a fare molto rumore.

Grande Fratello, Beatrice contro Anita: tensione in studio

Nella casa del Grande Fratello la reazione furiosa di Beatrice è arrivata dopo le dichiarazioni di Anita, parsa veramente molto nervosa: “Casualmente, quando si tratta di te e Beatrice, ci vado sempre in nomination“. E la dichiarazione della Luzzi ha lasciato tutti senza fiato, per la rapidità delle sue parole e il fatto che l’abbia bacchettata in maniera molto clamorosa.

Beatrice è intervenuta, dicendo verso Anita: “Forse perché te lo meriti“. E la reazione del web è stata immediata: “Quel ‘forse te lo meriti’ di Beatrice una goduria suprema e se alla prossima uscirà godremo il doppio”. Anche altri utenti la pensano praticamente così e si augurano che la Olivieri possa essere definitivamente estromessa dalla trasmissione di Signorini.

Quel ‘forse perché te lo meriti’ di Beatrice una goduria suprema e se alla prossima uscirà godremo il doppio #GrandeFratello pic.twitter.com/vsNXn4zrEu — Auri 🇮🇹♡ waiting for We Are (@aforyou__) March 15, 2024

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni tra le tre concorrenti, ma ormai siamo proprio a ridosso della fine del programma. La finale, come annunciato da Signorini, si terrà il prossimo 25 marzo.