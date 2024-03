Nella puntata in diretta del Grande Fratello del 14 marzo si è finalmente scoperto tutto su Alessio e Anita. In particolare, la ragazza ha confermato il motivo per il quale ha deciso di iniziare una relazione col compagno di avventura. E ovviamente non ha potuto non parlare di Edoardo, che ormai è diventato il suo ex fidanzato dopo 10 anni trascorsi l’uno al fianco dell’altra.

Al Grande Fratello Alessio ha messo in serie difficoltà Anita, che è subito parsa abbastanza presa dal gieffino. Nelle ultime ore Signorini le ha chiesto maggiori delucidazioni e lei ha iniziato a parlare dell’ex partner: “Non è facile, è stata una relazione molto lunga e io stessa mi sono trovata a combattere contro me stessa. Io ed Edoardo ci siamo messi insieme che avevo 13 anni, eravamo alle medie e ci ho messo un annetto a farmi notare”.

Grande Fratello, Alessio e Anita: lei spiega perché ha scelto di stare col gieffino

Poi, prima che nella diretta del Grande Fratello continuasse a soffermarsi su Alessio, Anita ha aggiunto altri dettagli su Edoardo: “Per me è stata una storia dura perché veniamo da realtà diverse, io da una famiglia presente e unita e lui no. Lui abitava a cinque minuti da casa mia, è un ragazzo che ho sempre giustificato, sono andata in terapia per questo. Ho avuto una relazione in cui sono stata molto sola, ho sentito la pressione di doversi realizzare il prima possibile dandomi per scontata ma non per cattiveria”.

Infine, Anita ha esclamato parlando pure di Alessio e del motivo della scelta di mettersi con lui, dopo le accuse degli altri concorrenti che la ritengono pura strategia per la finale: “Per fortuna, nonostante avessi investito tutto sul nostro rapporto, ho continuato a studiare, ho sempre pensato di dovermi meritare tutto. Ho fatto tutto da sola, per andare al cinema dovevo chiederglielo una settimana prima. C’è stato un bene profondo, quando passi metà della tua vita con una persona è difficile, anche il mio terapeuta mi ha detto ‘certo che lo vedi come padre dei tuoi figli, è l’unico rapporto che hai avuto’. Con Alessio mi sono lasciata andare“.

Tanti dubbi e polemiche che non si placano. Il comportamento di Anita non sta convincendo tutti all'interno della Casa… #GrandeFratello pic.twitter.com/tg72VwRlP3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2024

Ormai le idee di Anita sarebbero chiarissime, infatti ha messo un punto sulla sua vecchia storia amorosa e ora è pronta a godersi solamente questi bellissimi momenti con Alessio.