Striscia la Notizia torna a far parlare di sé con un’inchiesta choc che riguarda il Grande Fratello, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini. Valerio Staffelli, con l’aiuto dell’esperto di televisione Marco Dianda, ha portato alla luce una serie di dettagli inquietanti che riguardano non solo il programma, ma anche le dinamiche oscure che si sviluppano fuori dalla casa. La scoperta più clamorosa riguarda le chat tra le famiglie dei concorrenti, che sembrano organizzare i televoti, manipolando in qualche modo le scelte del pubblico da casa.

Questi retroscena mettono in dubbio la trasparenza del televoto e sollevano interrogativi sul programma. Le famiglie dei concorrenti sarebbero, infatti, coinvolte in manovre strategiche per indirizzare l’esito dei televoti a favore dei propri cari, influenzando così in maniera decisiva il destino dei partecipanti. In particolare, come mandato in onda da Marco Dianda, su una chat Telegram la madre di Lorenzo Spolverato ringrazia i fan per i loro voti e spiega che il figlio e Shaila meritano di arrivare in finale. Secondo l’esperto di tv, un solo fandom riuscirebbe a portare 600mila voti in favore di un concorrente. Questo tipo di interventi, come spiegato dallo stesso Staffelli, sarebbe punibile per regolamento del programma.

Leggi anche: “Loro due, un sogno”. Helena e Lorenzo, dopo la tregua al Grande Fratello cosa sta succedendo quasi alla fine





Grande Fratello, retroscena choc scoperto da Striscia la Notizia

“Nel caso in cui venisse riscontrata un’anomalia nella modalità dell’espressione di voti/e accesso al servizio, RTI potrà sospendere, annullare, non computarei relativi voti, riservandosi eventuali azioni”, dice nel servizio di Striscia la notizia Valerio Steffelli citando il regolamento del Grande Fratello. Ma le rivelazioni non finiscono qui. Valerio Staffelli e Marco Dianda hanno messo in luce anche un altro aspetto particolarmente preoccupante: le minacce legate ai fandom tossici, in particolare quello di Zeudi De Palma.

Secondo le informazioni fornite, alcuni gruppi di fan, infuriati dal comportamento di altri concorrenti o giornalisti, avrebbero preso di mira chiunque non fosse dalla parte di Zeudi, arrivando addirittura a minacciare ex concorrenti (come nel caso di Federico Chimirri) e addetti ai lavori (la giornalista Grazia Sambruna) che hanno espresso opinioni critiche nei suoi confronti. Per la giornalista, sarebbe stata messa una taglia sua sua testa da parte del fandom di Zeudi proveniente dal Brasile.

Avete fatto una figura di 💩 e ancora continuate???? Fatela finita si minacciare le persone siete ridicole/i @alfosignorini #grandefratello a questo punto dovreste mettere in atto la punizione come dicevate

Se sbaglia il fandom ne paga le conseguenze il concorrente siamo stanchi https://t.co/Py57EMjpK8 — Pam (@Pamela42438628) March 20, 2025

Un comportamento decisamente inquietante e che solleva seri interrogativi sul livello di fanatismo che può svilupparsi intorno a una trasmissione televisiva. Il Grande Fratello, che dovrebbe essere un programma di intrattenimento, si sta rivelando teatro di manovre, minacce e pressioni a dir poco esasperate e preoccupanti. Si tratta di questioni molto gravi, che rischiano non solo di minare la credibilità del reality, ma anche la sicurezza delle persone che si trovano all’interno della casa o fuori.