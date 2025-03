L’ultima puntata del Grande Fratello ha scatenato una nuova polemica, questa volta riguardante Federico Chimirri. L’ex concorrente del reality ha criticato Zeudi Di Palma per il suo comportamento nei confronti di Javier e Helena, accusandola di avere atteggiamenti poco chiari nei confronti dei due e spiegando che, alla luce dei fatti, ha capito che il suo percorso è stata pura strategia. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno sollevato una tempesta sui social, con i sostenitori di Zeudi, le Zelena, che non hanno esitato a scagliarsi contro Federico con insulti e minacce.

Le critiche di Federico arrivate durante la puntata del reality show andato in onda lunedì 17 marzo, non sono piaciute ai fan più agguerrite della De Palma, che si sono scatenati ferocemente sui social e in particolare sotto ai post Instagram dello chef. I commenti rivolti a Chimirri sono stati pesantissimi, con insulti che hanno superato i limiti del rispetto. Ma ciò che ha davvero preoccupato è stato il numero di minacce ricevute dall’ex concorrente, che hanno sollevato molta preoccupazione.

“Gravissimo”. Grande Fratello, Federico critica Zeudi e scoppia il caos: le denunce sui social





Grande Fratello, Federico pubblica le minacce delle Zelena

Online stanno anche organizzando campagne per segnalargli il profilo: i famosi “mutirau”, ovvero i “lavori di gruppo”, ma le fan di Zeudi si sono spinte oltre e hanno iniziato a inviare all’ex concorrente del Grande Fratello gravi minacce, anche di morte. Su X, infatti, sono comparsi dei tweet contro Federico ma anche di chi, invece, chiede al Grande Fratello e anche allo stesso Alfonso Signorini di intervenire per lanciare un messaggio o prendere provvedimenti seri.

Come detto, la situazione è degenerata quando alcuni utenti, spinti dalla rabbia per le parole di Federico, hanno iniziato a lanciargli minacce, molte delle quali inquietanti. “Ti facciamo vedere chi siamo”, “Maledetto animale – si legge in un post – Aspetta la causa che ti arriverà figlio della ta grandissima put***. Volevi brillare a spese di Zeudi perché il tempo a succhiare il p*** a Javier”, sono solo alcune delle frasi più gravi comparse sui social, che hanno spinto Federico a denunciare l’accaduto. Federico Chimirri ha risposto condividendo alcuni screenshot delle minacce e poi chiedendo ai suoi fan di non rispondere con l’odio.

Federico ha deciso di NON ABBASSARE LA TESTA DI NON SOTTOSTARE AGLI INSULTI ED ALLE MINACCE ED IO SONO FIERA DI LUI#helevier #grandefratello pic.twitter.com/BbUEkUZuxV — ℂ𝕒𝕣𝕞𝕖𝕟 ♈🍀 (@IamCarmen93_) March 18, 2025

“Ti cercherò e ti farò a pezzi”, si legge ancora sulla Instagram story condivisa da Federico e che contiene diversi screen di alcuni messaggi inviati dalle Zelena. Non è la prima volta che i concorrenti del Grande Fratello sono bersagliati dai fan, ma la violenza verbale di queste ultime ore non è stata mai raggiunta.

A un messaggi di una persona che fa parte del Mondo LGBT e che ha compreso bene il discorso di Federico fatto in diretta, lo chef ha risposto: “Questo messaggio mi conferma di aver detto le cose giuste. Grazie a alle persone che mi stanno mostrando vicinanza, siete veramente in tantissimi. Vi prego, non rispondete con l’odio a chi manifesta odio. A mia chi odia non fa rumore, ed io non tempo ho imparato che l’odio altro non è che una richiesta di aiuto da persone sole e disagiate”.