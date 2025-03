Non c’è pace tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che continuano a scontrarsi al Grande Fratello. Il conflitto tra le due modelle è stato riacceso questa settimana da un messaggio aereo inviato a Zeudi, che sembrava essere una frecciatina nei confronti di Helena Prestes, che qualche settimana fa aveva parlato della confusione della coinquilina e ormai ex amica: “La sessualità non è confusione”. Queste parole hanno innescato un nuovo acceso confronto tra le due, con la discussione che è proseguita anche durante la diretta successiva su Canale 5.

Helena ha spiegato che il suo commento non era riferito alla sua sessualità, ma semplicemente alla sua confusione tra i sentimenti per lei e quelli per Javier ma che le sue parole sono state utilizzate solo allo scopo di andarle contro e creare nuove tensioni in casa. “Io non ho messo la sua sessualità in dubbio ma la sua personalità, perché non è mai stata chiara! – ha spiegato Helena – Sta strumentalizzando una cosa serissima. È stata una persona confusa, non affidabile e non mi vieni a mettere in mezzo”.

Grande Fratello, minacce a Federico dalle fan di Zeudi

Mi ha preso in giro pure quando si è avvicinata a baciarmi, a questo punto lo penso. Lei è instabile, perché dice una cosa e ne fa un’altra. Lei fa strategia, cosa che io non ho mai fatto qua dentro”, ha detto Helena spiegando il motivo di quelle parole e in suo favore, dunque, contro Zeudi, si sono schierati dallo studio anche Tommaso Franchi, secondo il quale l’ex Miss Italia è “una grande stratega”, e Federico Chimirri.

L’ex concorrente, eliminato due settimane fa al televoto, rivolgendosi a Zeudi Di Palma dallo studio, ha espresso dubbi sul suo percorso e su come si è comportata prima con Helena, poi con Javier e poi ancora con Helena, definendola “confusa” e accusandola di voler sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Cosa che poi le è servita visto che alla fine è riuscita ad arrivare in finale.

“Dietro quella faccia da angelo si nasconde una brava stratega. – ha detto Federico in diretta – La cosa che dispiace di più è che strumentalizza un discorso totalmente delicato in cui ci sono tante persone che soffrono per questo e lei ci sta giocando. Lei è entrata con delle idee ben precise, sapeva tutto come doveva andare il gioco e lo sta facendo benissimo, è in finale”.

Le parole di Federico hanno fatto infuriare le fan di Zeudi, che hanno deciso di lanciare una vera e propria crociata sui social per denunciare quello che percepiscono come un atteggiamento discriminante dal punto di vista sessuale da parte del programma. Non è la prima volta che capita, ma le fan di Zeudi hanno decisamente esagerato e come si può leggere negli screenshot sono passate a insulti molto pesanti e a minacce nei confronti dell’ex gieffino.

Complimenti al #grandefratello aver consegnato nelle mani di queste fanatiche di merda la vittoria ad una cialtrona le sue fanno più schifo di lei #zelena pic.twitter.com/BdgXTRPcFe — Antonellatorn (@Antonellatorn) March 18, 2025

Federico: Zeudi È entrata con delle idee ben precise, lei sapeva come doveva andare il gioco e infatti è in finale 🔥#grandefratello pic.twitter.com/gEhMOowE6l — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) March 17, 2025

Questi sono i commenti sotto l’ultimo post di @Federicochimir1 dopo che si è esposto in studio contro Zeudi. Oramai non ci si può neanche esprimere liberamente.

Siamo arrivati ad un livello indecente, urge un intervento#GrandeFratello @GrandeFratello @QuiMediaset_it pic.twitter.com/4lM2hLBsG5 — edoardo⸆⸉ (@edosenzaemoji) March 18, 2025

Si fa riferimento a cose molto gravi, parole decisamente esagerate, senza dimenticare che stiamo parlando di un reality show. In molti post si invitano le Zelena a scrivere a Federico usando toni molto accesi. “Maledetto animale – si legge in un post – Aspetta la causa che ti arriverà figlio della ta grandissima put***. Volevi brillare a spese di Zeudi perché il tempo a succhiare il p*** a Javier”, si legge tra i commenti.

“Questi sono i commenti sotto l’ultimo post di Federico dopo che si è esposto in studio contro Zeudi. Oramai non ci si può neanche esprimere liberamente. Siamo arrivati ad un livello indecente, urge un intervento”, scrive un account che ha pubblicato gli screenshot dei commenti fatti al post di Federico, che dopo la marea di commenti ha dovuto mettere il profilo privato. “Federico ha dovuto mettere il profilo Instagram privato per via di tutti i commenti sulla questione Zeudi…fatevi curare perché tanta cattiveria, per un reality oltretutto, non è normale”, ha scritto infatti un altro utente di X.