Chiara Cannelli, una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, è stata al centro di alcune dinamiche e dopo un flirt con Javier, si è legata al gruppo degli “Shailenzo” e a Zeudi, ma nelle ultime ore è finita al centro di una bufera a causa di alcune frasi che avrebbe pronunciato su Helena, scatenando polemiche e critiche tra i fan della modella brasiliana.

Chiara ha legato con Lorenzo, Shaila e Zeudi, altra delle concorrenti che ha dato molto da parlare durante la sua permanenza nella Casa e terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore a causa di alcune dichiarazioni che Chiara avrebbe fatto su Helena si è scatenata una bufera contro la concorrente.

Grande Fratello, bufera sulle parole di Chiara su Helena

su X c’è chi ha scritto cosa ha detto la concorrente parlando d Helena, in queste ore molto provata dopo i dissapori avuti con il fidanzato Javier a causa di un aereo arrivato dai fan di Zeudi proprio in sostegno dei due. “Chiara su Helena: c’è qualcuno che sta male oggi speriamo sia qualcosa di grave”, si legge su X, dove la notizia sulle frasi di Chiara sono state riportate.

“Complimentissimi sei un mostro!”, “Una perfidia! Così ha la scusa che stava raccontando un film! Ma H percepisce re anche noi!”, “La cattiveria di questa ragazza non ha limiti”, “Che sfigata 0,95%”, scrive un utente che fa riferimento alle percentuali del televoto che è riuscita a prendere la concorrente nell’ultimo televoto che ha nominato Zeudi come terza finalista del Grande Fratello.

“Chiara su Helena: “C’è qualcuno che sta male oggi speriamo sia qualcosa di grave” SCHIFO IL KARMA PERÒ GIRA BARBIE GIRL STAI ATTENTA”, si legge ancora su X, dove il video è stato pubblicato da un account. (clicca qui per vedere le immagini). “Una perfidia! Così ha la scusa che stava raccontando un film! Ma H percepisce re anche noi!”, “Chiarachi vai cagare che ti ritorni indietro cessa che non vali nulla Che persona inutile inutile inutile inutile inutile inutile inutile”, “Ahahaha Chiara, sei così simpatica… si come un dito nel culo!!!! Sta cessa profumiera!”, si legge ancora.