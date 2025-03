“Dai che se ne va”. Grande Fratello, crollo di Lorenzo: in lacrime in giardino ma il pubblico non lo perdona

Lorenzo Spolverato è scoppiato in lacrime al Grande Fratello e sui social sono partiti i commenti, molti dei quali anche troppo cattivi. “Dai che questa è la volta buona che ce lo leviamo di torno”. E ancora: “è un attore, si vede benissimo che sta fingendo, vuole pulirsi la coscienza”. Non è la prima volta che Lorenzo viene preso da momenti di sconforto. Solo pochi giorni fa era finito in lacrime per Shaila, la stessa Shaila che aveva preso a male parole.

Tra un singhiozzo ed un altro aveva detto: “Ieri sera, sono venuto in doccia e c’eravate voi e mi sono sentito in difficoltà perché penso che lei voglia stare con voi e che in certi momenti non gradisca la mia presenza e quindi quando ho bisogno di affetto lo cerco in Giglio, in voi perché altrimenti starei attaccato tutto il giorno a lei”.





Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime

Eppure Lorenzo oggi è stato molto criticato per le sue frasi su Stefania. arlando con Chiara in giardino Lorenzo ha detto di augurarsi che Stefania sarà la prossima eliminata. “Sto pregando da ieri sera che la Orlando esca. Se esce la saluto da lontano ma voglio che me mi senta”. Chiara ha detto di non essere sicura che Stefania sarà eliminata, mentre sui social i commenti sono impazziti.

“Lorenzo esce fuori sempre per quello che è, un personaggio che definire in qualche modo sarebbe comunque un offesa”, si legge su X. E ancora: “Ma sto miracolato ancora parla? Continua così che tanto appena finisce il GF sparisci pure tu”. “Fa tutto male, pure quando c’è da pregare lo fa a sproposito”.

Sulle lacrime di Spolverato è mistero fitto. Nella clip si vede il ragazzo che piange ma non si capisce il motivo. Resta completamente in silenzio. Ancora colpa di Shaila, qualche senso di colpa, nostalgia, o solo strategia?