“Sostituiscono Beatrice”. Esce l’idiscrezione sull’opinionista del Grande Fratello dopo le polemiche. Finale a sorpresa per il reality show di Canale 5. Si avvicina infatti l’ultima puntata del reality show di Canale 5. Alfonso Signorini ha già annunciato che le luci della casa più spiata d’Italia si spegneranno alla fine di marzo. Nonostante il conto alla rovescia sia partito, il verdetto sul vincitore è ancora apertissimo.

Al momento, infatti, tutti i pronostici sono incerti. Tra i papabili ci sono personaggi forti come Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, ma anche degli outsider come Tommaso Franchi, che ha conquistato il pubblico con il suo carattere pacato. In rapida ascesa anche le quotazioni di Zeudi Di Palma, l’ex Miss Italia che ha ottenuto un ampio seguito tra i fan. Ma in queste ore non si parla solo di questo.

“Sostituiscono Beatrice Luzzi”. Grande Fratello, l’indiscrezione sull’opinionista dopo le polemiche

Mentre l’edizione in corso si avvia alla conclusione, si pensa già alla prossima stagione. I provini partono quasi sempre in questo periodo. Al momento, però, non c’è ancora stato alcun annuncio ufficiale. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti, si parla anche di possibili cambiamenti nello studio del Grande Fratello, dove quest’anno vediamo affiancare ad Alfonso Signorini, nei panni di opinioniste, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici”.

A lanciare l’indiscrezione è Libero Magazine, che in un articolo uscito poco fa ha annunciato: “Beatrice Luzzi a rischio sostituzione”. Spiega il giornale online: “Sembra che, soprattutto alla luce dei recenti dissidi tra Beatrice Luzzi e diversi inquilini della Casa, ma anche per le lamentele dei fan circa il comportamento dell’opinionista, l’attrice potrebbe essere sostituita nel corso della prossima edizione”. Libero Magazine fa anche il nome di chi prenderebbe il posto dell’attrice: “A scalzarla potrebbe essere addirittura un’attuale concorrente di questa edizione, Stefania Orlando, che si sta distinguendo per spirito e carisma all’interno del reality, proprio come successo lo scorso anno per la Luzzi. Sarà così? Non ci resta che attendere aggiornamenti futuri”.

La diretta interessata, finora, non ha commentato la notizia riportata da Libero Magazine. Silenzio anche da parte di Mediaset e della produzione del Grande Fratello. Al momento si tratta quindi più che altro di una voce. Ma intanto, sui social, tiene ancora banco la polemica sui giudizi espressi da Beatrice su Helena Prestes nell’ultima puntata del Gf.

I fan della brasiliana accusano Beatrice di essere di parte o addirittura di condizionare il televoto. Lei, però, non si tira indietro e si difende: “Dunque fammi capire: chiunque può parlare di chiunque anche in TV, ma io che sono opinionista non posso dare la mia opinione?”, ha risposto Luzzi a un utente di X che le consigliava di astenersi dall’esprimere giudizi con le nomination ancora in ballo.