Giglio sciocca il pubblico del Grande Fratello. Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso intorno al concorrente. Sui social, infatti, sono apparse numerose segnalazioni da parte di alcuni fan del reality show: quasi tutti si dicono increduli rispetto a quanto il parrucchiere di Reggio Emilia avrebbe compiuto all’interno della Casa. Sarebbe stato lui stesso a confidarlo ad alcuni dei suoi compagni di avventura.

Giglio, come noto, è uno dei “veterani” di questa edizione del Grande Fratello. Entrato a settembre, è sopravvissuto a diverse nomination e ora spera di arrivare fino alla finale. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha conosciuto Yulia Brusci, la modella italo-cubana con la quale è nata una bella storia d’amore. Una relazione interrotta sul più bello, quando lei ha dovuto abbandonare il gioco per seguire da vicino alcune questioni legali legate al suo ex, fuori dalla casa.

“Yulia…”. Grande Fratello, il gesto di Giglio sciocca il pubblico

E proprio per Yulia, Giglio avrebbe compiuto un gesto molto particolare. Una specie di tatuaggio ‘fai da te’. Per lui evidentemente un gesto d’amore. Ma il pubblico sembra non averlo interpretato così. Anzi, basta scorrere i social, per trovare commenti molto caustici. “Giglio si è inciso sulla pelle con non so cosa il nome di Yulia, boh, ma questo non è normale”, scrive un utente su X. Ma non è l’unico. Come detto, infatti, sui social sono apparse diverse segnalazioni, tutte simili. Alcuni account riportano le parole che Giglio avrebbe pronunciato, come questo utente: “Mi sono inciso sulla pelle il nome di Yulia perché sono sicuro e convinto di ciò che ho costruito con lei dentro questa casa”.

Questo episodio ha scatenato una valanga di commenti. Secondo quanto emerso, infatti, al di fuori della casa Yulia ha avuto un incontro con il suo ex, come lei stessa ha ammesso durante una puntata. Inoltre, è stata beccata in discoteca in un ballo molto ravvicinato con un tentatore di Temptation Island. Eppure, di fronte a queste immagini, Giglio era rimasto impassibile e sicuro dell’amore di Yulia. “Oh, povero Giglio! Ti sei inciso il nome senza sapere tantissime cose… Mi fa tenerezza, poverino”, scrive un altro utente ironizzando

Fra me e Yuli come fai a metterla dentro, neanche se ci pensi, quando ci sono delle buche è più facile, dove ti metti nella mia relazione con Yulia 😂#grandefratello pic.twitter.com/vVBWJuzKBf — mullon3 (@mullon34) March 4, 2025

Per completezza, va detto che al momento non ci sono immagini che documentino il gesto, né tantomeno conferme ufficiali. Sul web, però, c’è chi ricorda che in passato Giglio aveva già raccontato di essersi reso protagonista di gesti simili. In quel caso, sui social era circolato anche un video a testimoniarlo. Collegando questi due episodi tra di loro, un altro fan del Gf esclama: “Giglio si è scritto Yulia nella stessa maniera in cui si è fatto i graffi… Sono scioccata”.