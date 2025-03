Tensione altissima al Grande Fratello. Infatti, Stefania Orlando e Mariavittoria sono finite nel mirino di altri coinquilini, che hanno svelato informazioni negative sull’atteggiamento che stanno avendo le due concorrenti. Ad attaccarle sono stati Shaila, Lorenzo, Chiara e Zeudi, che si sono riuniti tra loro per fare il punto della situazione e svelare dettagli molto particolari.

Vita non facile per Stefania e Mariavittoria, che ora rischiano seriamente di ritrovarsi contro una buona parte del gruppo. Il pubblico del Grande Fratello sta seguendo costantemente l’evolversi di questi rapporti, dato che fino a poco tempo fa MaVi sembrava essere amica di coloro che invece ora la stanno criticando duramente.

Grande Fratello, Stefania e Mariavittoria nel mirino: “Fanno cose meschine”

Dunque, il rapporto tra Stefania e Mariavittoria si è complicato non poco con Shaila, Lorenzo, Chiara e Zeudi. In particolare, il modello ha esclamato durante il discorso: “Mariavittoria ha detto delle cose molto brutte anche contro di me”. La sua fidanzata gli ha dato ragione, dicendo inoltre che la Orlando sembra essere sempre più ostile nei suoi riguardi.

Shaila ha dunque detto a proposito di Stefania: “Ma non pensava che l’avrei nominata. Mariavittoria invece non è la prima volta che è ambigua, le voglio bene, però è evidente che il bene non è ricambiato. Le ho dato un’altra occasione, ma non è una persona che mi vuole bene. Non ha speso una parola positiva per me, lei gioca a discapito di persone che le hanno voluto bene, è una cosa meschina“.

Chissà se ci sarà un confronto con Mariavittoria e Stefania, ma allo stato attuale pare che un dialogo non sia proprio facile. E non è da escludere che fino alla fine del GF il gruppo di Shaila e Lorenzo si distacchi completamente dalle due gieffine.