Ha quasi dell’assurdo la notizia che sta girando in queste ore sul Grande Fratello. A poche settimane dalla finale potrebbe esserci una svolta improvvisa e inaspettata tra Helena e Javier, con lui pronto a mettere in pratica un comportamento impensabile. Il pubblico ha saputo tutto e siamo certi che resterà sbigottito, se queste indiscrezioni saranno confermate nei fatti.

Proprio a ridosso della conclusione del Grande Fratello potrebbe esserci un cambio di rotta di Javier, che sorprenderebbe Helena non poco. E ad essere tirato in ballo ci sarebbe pure Lorenzo. Una situazione da seguire costantemente, che potrebbe modificare significativamente gli equilibri.

Leggi anche: “Lo ha sm***to”. Mavi volta la faccia a Lorenzo e lo frega, svela il piano: pubblico del Grande Fratello scioccato





Grande Fratello, rumor inattesi su Helena e Javier: cosa sta per succedere

Il rapporto tra Helena e Javier al Grande Fratello sta vivendo degli alti e bassi, ma l’eventuale scelta del pallavolista romperebbe ogni tipo di schema. Infatti, l’argentino sarebbe pronto a compiere un passo clamoroso, che potrebbe anche mettere fine alla loro relazione sentimentale.

L’influencer Deianira Marzano ha infatti preannunciato una variazione clamorosa nel legame, con la rottura che non sarebbe mai stata così vicina: “Addirittura si vocifera che potrebbe nascere una dinamica Javier contro Helena, con lui alleato di Lorenzo“. Una situazione paradossale che farebbe rimanere perplessa la brasiliana.

Da capire eventualmente come possa nascere una dinamica simile e come reagirebbero anche Signorini e le opinioniste Buonamici e Luzzi. I telespettatori restano in attesa e sono al momento spaesati.