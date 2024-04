“Finalmente la prima coppia”. Isola dei Famosi, scoppia la passione tra i naufraghi. In Honduras è tempo di guerra ma è anche tempo d’amore. Qualcuno lo aveva predetto e in effetti eccoci qui a raccontarlo. Due ragazzi infatti, sembrano essere persi uno dell’altra e tra di loro sembra mancare solo la coronazione di questa attrazione fisica e mentale. Il bacio? Beh ancora niente ma sembra questione di giorni, forse ore.

A Cayo Cochinos, ne sono certi tutti, sta per nascere la prima coppia, relazione, chiamatele come volete, tra due naufraghi. Ma chi sono? Vi basti pensare che stanno sempre insieme e si punzecchiano di continuo. Anche gli altri naufraghi ci hanno fatto caso, ovviamente, e ci scherzano non poco. Loro tra l’altro sembrano accettare questa situazione e sembrano entrambi molto presi. Parliamo di Artur Dainese e Khady Gueye, beccati a flirtare sotto la luna, davanti a tutti, ma anche lontani da occhi indiscreti.





“La prima coppia”. Isola dei Famosi, scoppia la passione tra i naufraghi

I due, la stessa sera, si sono messi a guardare il cielo e il firmamento e poco dopo si sono messi ad ascoltare le note di Joe Bastianich (grande musicista) che si è messo a cantare e suonare la chitarra per il gruppo. Artur e Khady vivono praticamente in simbiosi e tra loro sembra esserci una chimica pazzesca. Se ne era accorta anche Sonia Bruganelli che a riguardo aveva detto: “Ti dico chi per me merita di rimanere in questa nomination. Io personalmente premierei le capacità camaleontiche di Artur”.

“Cosa intendo con questo discorso? – ha continuato Sonia – Lui è entrato in gioco facendo in bastian contrario su tutto, poi ha visto che non ce la faceva in questo modo e ha fatto l’amico dei leader, poi ha capito che anche quello non funzionava probabilmente e adesso ha cambiato nuovamente linea e cerca la relazione con Khady. Sì dai si sta avvicinando a Khady in maniera palese“.

Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio!

Greta pensa che Khady abbia cambiato approccio per fare pietà… 🧐🧐#Isola @MedInfinityIT pic.twitter.com/u01Col7s4S — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2024

Khady: “Quello che è giusto è giusto.”



Samuel: “Khady…che tu venga a dire “quello che è giusto è giusto” dopo le cazzate che fai, cioè…🤌🏼🤌🏼🤡”



Khady la faccia come il 🍑.

Samuel ha ragionissima.#isola pic.twitter.com/EgAH8yaZBO — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 23, 2024

I due sono consapevoli di essere molto attratti l’uno per l’altra e solo qualche giorno fa, hanno detto a Valentina Vezzali e Alvina Verecondi Scortecci, che stavano provando a dormire: “Scusate se vi interrompiamo, ma volevamo fare un sonnellino pomeridiano. Se non è un problema andate a fare pucci pucci un po’ più in la se non è troppo disturbo“.

