“La prima concorrente!”. Ballando con le Stelle, arriva il nome: fan in festa. Finalmente si comincia a parlare delle nuove leve che stanno facendo dei passetti in avanti (anche se verrebbe da dire di danza), verso il programma di Milly Carlucci. Ogni anno ci sono dei piccoli cambiamenti, eppure quest’anno, almeno secondo Amedeo Venza, non sarebbero proprio da poco.

L’uomo infatti ha anticipato alcuni stravolgimenti e con lui anche il settimanale Chi aveva lanciato un’indiscrezione. Nelle sue Chicche di gossip aveva a svelato le intenzioni di Milly Carlucci per quanto riguarda la prossima edizione del programma: “Per il banco della giuria del prossimo Ballando con le stelle Milly Carlucci ha messo gli occhi sulla vincitrice dell’edizione 2023: Wanda Nara potrebbe così essere promossa dalla pista da ballo alle sedie dei giudici”.





“La prima concorrente!”. Ballando con le Stelle, arriva il nome

Per quanto riguardo invece il corpo di ballo, sembrerebbe oramai confermata la presenza della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Parliamo chiaramente di Jasmine Carrisi che ha rivelato a Nuovo riguardo il programma di Milly Carlucci (del quale ha partecipato alla versione Georgiana): “Sono state le prove generali per partecipare al talent show in Italia?”, chiede il giornalista.

Jasmine ha fatto sapere che è stata un’esperienza che ha apprezzato tanto sotto molti punti di vista, a quel punto ha voluto dire direttamente a Milly di sentirsi pronta: “Replicherei volentieri…Anzi, ne approfitto per dire a Milly Carlucci che sono pronta a scendere in pista nel suo show… Del resto c’è già stato papà…”. La giovane ha anche aperto anche a Pechino Express: “Tutti mi dicono che è un’avventura unica…”.

E ancora Jasmine: “Sceglierei il mio amico Pierangelo Greco, un truccatore molto seguito sui social perchè riesce a trasformare il suo viso in modo artistico…”. Poi la giovane, parlando del padre, ha raccontato a Nuovo: “Quando posso, vado sempre con papà perchè stando al suo fianco, sia sul palco e alle prove sia quando si intrattiene con il pubblico, imparo davvero tanto…Basta anche solo osservarlo…”.

