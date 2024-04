Ballando con le stelle, la nuova edizione potrebbe riservare delle sorprese: a lanciare l’indiscrezione è Amedeo Venza. In una sua storia Instagram ha spiegato come potrebbe essere in arrivo un’autentica rivoluzione nel cast di Milly Carlucci con più giudici che potrebbero lasciare il programma. Programma che lo scorso anno aveva visto trionfare Wanda Nara. Ad arrivare alla finalissima di sabato 23 dicembre, in pieno clima natalizio, erano stati Sara Croce con Luca Favilla, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina.

>>“Si è messo in politica, roba seria”. Uomini e Donne, il cavaliere più chiacchierato di questi anni ha cambiato vita

E ancora: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Simona Ventura e Samuel Peron, Wanda Nara con Pasquale La Rocca, Giovanni Terzi e Giada Lini nonché la ripescata Rosanna Lambertucci in compagnia del ballerino Simone Casula. Wanda Nara e Simona Ventura erano favorite fin dall’inizio e erano arrivate in finale con il plauso della giuria e l’aiuto del televoto che aveva consegnato il risultato finale di 70 a 30 dopo una gara che si è svolta a passo di salsa, valzer, paso doble e casquet.





Ballando con le stelle, possibili cambi in giuria

Nel corso dell’ultima puntata, la coppia Nara – La Rocca si era aggiudicata anche il Premio per la Migliore esibizione tecnica. In attesa dei nomi dei concorrenti, Venza fa sa sapere che alcuni giudici potrebbero lasciare. Lo scorso anno la giuria era composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli un team molto affiatato.

Team che potrebbe cambiare, anche se per ora non si conosce il nome dei giudici a rischio. Staremo a vedere se le indiscrezioni saranno confermate. Una cosa è certa. Amedeo Venza non è stato il solo ad anticipare alcuni stravolgimenti, cosa che potrebbe far pensare che qualcosa di vero alla fine potrebbe davvero esserci. Nelle settimane scorsa anche il settimanale Chi aveva lanciato un’indiscrezione.

Nelle sue Chicche di gossip aveva a svelato le intenzioni di Milly Carlucci per quanto riguarda la prossima edizione del programma: “Per il banco della giuria del prossimo Ballando con le stelle Milly Carlucci ha messo gli occhi sulla vincitrice dell’edizione 2023: Wanda Nara potrebbe così essere promossa dalla pista da ballo alle sedie dei giudici”.