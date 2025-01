Un episodio esplosivo ha sconvolto la Casa del Grande Fratello, con una rissa tra Ilaria Galassi e Helena Prestes che ha sollevato molte domande tra i fan del reality. La regia ha scelto di censurare l’accaduto, staccando l’audio e evitando di inquadrare la scena, ma grazie alle testimonianze degli altri concorrenti, emergono nuovi dettagli su quanto accaduto.

Tutto è avvenuto nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre. Le prime avvisaglie si sono avute durante le nomination, quando Helena Prestes ha criticato il modo in cui Ilaria Galassi si era rivolta a suo figlio, facendo riferimento al padre e insinuando dubbi sulla sua fedeltà. Questo commento ha scatenato l’ira di Ilaria, che ha reagito duramente, intimando alla modella brasiliana di “non menzionare mai più suo figlio”.

Leggi anche: “Quella tutto il giorno…”. Grande Fratello, Helena esagera e umilia Jessica davanti agli altri





Grande Fratello, cosa è successo tra Helena e Ilaria

La situazione è rapidamente degenerata. Durante la diretta, le telecamere inquadravano il giardino, dove Chiara Cainelli chiacchierava con Stefania Orlando, ma le urla di Ilaria e Helena erano chiaramente udibili. A un certo punto, Chiara si è alzata di scatto esclamando: “No, le sta mettendo le mani addosso”, segnalando che la lite era diventata fisica. Subito dopo, un’autrice del programma è intervenuta intimando a Ilaria di recarsi immediatamente in confessionale. Da quel momento, la scena è stata censurata.

Tra chi ha assistito alla scena c’era Lorenzo Spolverato, che ha fornito dettagli importanti: “Era nera. Ho dovuto prenderla di peso per portarla in confessionale. L’autrice era col fiatone, continuava a richiamarla: ‘Ilaria, Ilaria, in confessionale!’”. Anche Stefania Orlando ed Eva Grimaldi hanno commentato l’accaduto. Stefania ha notato come Ilaria fosse già visibilmente tesa dall’inizio della puntata, mentre Eva ha rivelato una confidenza ricevuta dalla Galassi: “Il giorno prima mi aveva detto: ‘Io da sola ho paura, perché mi conosco, parto e boom’. Le ho detto che non va bene così”. Stefania ha poi sottolineato come la consapevolezza di perdere facilmente le staffe dovrebbe spingere Ilaria a maggiore autocontrollo.

Ascoltate cosa dice Lorenzo dell’aggressione di Ilaria ad helena l’altra sera! “L’ho dovuta prendere di peso per portarla al confessionale” pensate solo a quanto è stata aggressiva#grandefratello #heleners pic.twitter.com/yGhxrABPq6 — babi. 10 (@ba0bi10) January 1, 2025

Helena Prestes ha chiesto formalmente la squalifica di Ilaria, ritenendo inaccettabile il comportamento violento. Paradossalmente, anche la stessa Galassi ha espresso il desiderio che il programma prenda provvedimenti nei suoi confronti, apparentemente desiderosa di lasciare la Casa.

La produzione, che per ora non si è espressa ufficialmente, potrebbe decidere il destino della concorrente durante la puntata di martedì 7 gennaio. Intanto, questo episodio ha acceso un forte dibattito tra i fan del reality, che si chiedono se la censura di queste dinamiche sia la strada giusta per un programma basato proprio sulle relazioni e sulle tensioni tra i partecipanti.