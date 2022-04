Nuovi programmi alle porte. La primavera non porta con sé le tanto agognate giornate di sole e – finalmente – passeggiate all’aperto e un minimo di spensieratezza. Anche in tv le diverse reti sono al lavoro per realizzare le trasmissioni che ormai a breve il pubblico potrà scegliere sui vari canali. Tra le tante c’è sicuramente “Pomeriggio Cinque”, prodotto di punta di Canale5 negli anni scorsi affidato a Barbara D’Urso.

Quella che un tempo veniva considerata una delle ‘signore della tv’ oggi però non è più al timone del programma. E anche a “La pupa e il secchione show” le cose non vanno proprio a gonfie vele. Ma questa è un’altra storia. Tornado a parlare di Pomeriggio Cinque chi prenderà il posto di Carmelita? Qualcosa in merito è uscito giusto in queste ore.





Per molti anni Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque sono stati una cosa sola. Ora, tuttavia, per quanto riguarda la versione estiva, si fa un altro nome al suo posto. Lei è una delle conduttrici che maggiormente ha saputo conquistarsi la fiducia del pubblico negli ultimi anni. E no, non stiamo parlando di Simona Branchetti che aveva sostituito la D’Urso nella versione natalizia del programma.

Secondo quanto riportato da Oggi sarà infatti Veronica Gentili a condurre la nuova versione di Pomeriggio Cinque. La giornalista ex Fatto Quotidiano, già al TG4 e poi a “Stasera Italia” dal 2018 all’anno scorso, ha poi guidato anche “Controcorrente” e “Buoni o Cattivi” sempre sulle reti Mediaset. Di lei sappiamo che ha anche la passione per la recitazione. Anzi, si può dire che nasca come attrice e sceneggiatrice nonché regista con l’esordio al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti con l’Otello di William Shakespeare nella versione di Salvatore Quasimodo.

Diplomatasi all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico Veronica Gentili ha partecipato a diversi film e fiction. Al cinema l’abbiamo vista, tra l’altro, in “Come te nessuno mai” e “Ombre rosse” mentre in tv è apparsa nel primo episodio di “Provaci ancora prof!”. Ma anche in “Don Matteo” e “Il Commissario Rex”. Insomma davvero numerose e di qualità le esperienze di Veronica: saprà cavarsela anche in questa nuova avventura?

