Barbara D’Urso sempre più giù. Sono passati ormai gli anni in cui era considerata la regina di Canale 5. Da due stagioni, infatti, Carmelita non sembra imbroccarne una. E pure tra i colleghi nessuno le risparmia critiche. La prima, feroce, era arrivata da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del GF Vip. “Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra. Non è roba di tutti i giorni per una donna come lei aver accettato con entusiasmo la proposta di Italia 1 e lo fai con grande semplicità, brava”.



Aveva detto Signorini sottolineando la retrocessione dalla prima serata di Canale 5. Parole alle quali Barbara D’Urso aveva replicato a tono facendo notare che Italia 1 “è una rete giovane e sono felice di prestare la mia faccia”. Certo è che l’esperimento non sta funzionando. Dopo il botto delle prima serata, con il 12% di share, la pupa e il secchione aveva perso verve arrivando, nell’ultima puntata, a toccare il punto più basso inchiodando lo show all’8% di share. Numeri che non possono far piacere né a Mediaset né a Pier Silvio Berlusconi.







Tanto che Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ha svelato un retroscena su ciò che sta accadendo ai piani alti di Mediaset: “Un clima tesissimo. C’è chi parla di scontri, chi di riunioni straordinarie. Stiamo parlando della Pupa e il Secchione Show versione Barbara D’Urso. Il capitolo ascolti, crollati dal 12,6% del debutto all’8,2% della terza puntata, rappresentano quasi un problema secondario”.



Quindi aggiunge: “Gira voce che Mediaset e la casa di produzione Banijay non sarebbero soddisfatti della resa televisiva del prodotto, nel mirino proprio la conduttrice: “E’ colpa di Barbara D’Urso”, ripetono in coro ai piani alti. La colpa? Aver reso la trasmissione di fatto come “Live-Non è la D’Urso” facendo scappare il pubblico. Perché le è stato permesso e si proverà a intervenire nelle prossime settimane?”.



Candela non si è ancora fermato ed attaccato con maggiore forza, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Sulle critiche rivolte ai giornalisti che spesso parlano dell’operato di Barbara D’Urso ha detto: “Il problema non è cosa pensa la stampa ma cosa pensa l’azienda. E l’azienda ha deciso di chiuderle due programmi (e mezzo) e di retrocederla. Certo non per colpa dei giornalisti”.

