Pomeriggio 5, lite in diretta davanti a Barbara D’Urso. A scontrarsi Ivano Michetti dei Cugini di Campagna e Alessandro Cecchi Paone. Ivano, fratello gemello di Silvano, è stato sotto i riflettori dopo la morte di Kim, voce della band. In un’intervista a Repubblica aveva raccontato aneddoti che nessuno conosceva. “La sua vitalità, la sua voglia di muoversi e di fare festa ogni sera. Noi al contrario desideravamo andare a letto presto, non siamo mai stati tipi da stravizi rock’n’roll”.



“Ricordo una sera a New York, dopo il concerto al Madison Square Garden, avevamo l’albergo proprio lì accanto, finimmo all’una di notte e subito infilammo l’ingresso dell’Hilton ma Kim si bloccò sulla porta girevole: ‘Non se ne parla, siamo a New York, io voglio uscire a divertirmi e così se ne andò in giro con un gruppo di ragazzi americani e italo-americani nei locali della città fino alle 5 di mattina”. Con Kim non era mancate le differenze di vedute.





Pomeriggio 5, lite in diretta: volano parole grosse



“Dopo dieci anni avevamo praticamente girato tutto il mondo. Terminato il tour in America, nel ’96, Kim voleva che cambiassimo il nostro stile ma io non ero d’accordo. Lui pensava a un genere con voce naturale e senza falsetto ma noi siamo i Cugini di Campagna, non potevamo cambiare. Così abbiamo pensato che fosse meglio di andare avanti ognuno per la propria strada”.



E ancora: “Anche perché in quel di Rocca Priora, ai Castelli romani, abbiamo conosciuto questo ragazzino, Nick Luciani, che abbiamo aspettato per due o tre anni ed è ancora con noi. Dei cinque vocalist che abbiamo cambiato è il più potente, come voce in falsetto”. Una storia triste come la malattia che ha colpito Ivano: un ictus che ha rischiato di cambiare la sua vita.



Durante la puntata di oggi Ivano ha detto che ringrazia ancora ora i medici e la Madonna. Non avesse mai detto quest’ultima cosa! Alessandro Cecchi Paone ha tentato di riportare il discorso su una via più razionale. La reazione di Ivano è stata durissima: “Hai finito? Ringrazia Barbara che ti fa lavorare. Imparare a rispettare le persone, cretino!”.

“Vi devo chiedere scusa”. Barbara D’Urso, succede tutto in diretta: “Sono costretta a farlo”