Fra qualche mese anche questa stagione televisiva giungerà al termine ma le indiscrezioni su chi prenderà il programma di chi sono già iniziate. Da Pomeriggio Cinque e dunque da Myrta Merlino: in questi giorni la già sostituta di Barbara D’Urso è chiacchieratissima. Va premesso che ad oggi la giornalista è e rimane alla conduzione del talk show pomeridiano di Canale 5 e solo un annuncio ufficiale da parte di Mediaset potrebbe cambiare le cose.

Non si sa con certezza che cosa accadrà nel prossimo futuro e per scoprirlo si dovrà attendere la presentazione del palinsesto 2024-2025, che in genere va in scena a inizio estate, ma le voci corrono veloci. Solo ieri i siti di gossip e tv riportavano un cambio al vertice: Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino. Ma ora c’è un nuovo rumor.

Myrta Merlino, non Cesara Buonamici: “Chi prende il suo posto”

Secondo Dagospia, giornale diretto da Roberto D’Agostino che raramente prende cantonate in fatto di gossip e indiscrezioni, Cologno Monzese avrebbe pensato allo storico volto del Tg5 e attuale opinionista del Grande Fratello di Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino.

Ma oggi il sito TvBlog rilancia: la candidatura di Cesara Buonamici sarebbe stata accantonata in favore di un’altra conduttrice Mediaset, Veronica Gentili. Dopo il passaggio da Rete 4 a Italia 1 per prendere il timone de Le Iene, infatti, potrebbe approdare su Canale 5 alla guida di Pomeriggio Cinque.

“TvBlog ha però indagato ulteriormente e nelle ultime ore pare che la candidatura di Cesara Buonamici sia caduta – si legge – La vice direttrice del Tg5 resterebbe ben salda nel telegiornale principale di Mediaset. Per la guida della prossima edizione di Pomeriggio 5 attualmente sarebbe in pole position Veronica Gentili, al momento ‘in prestito’ all’intrattenimento alle Iene”.