Emergono altre novità su Platinette e le sue condizioni di salute, dopo l’improvviso ictus che ha lasciato tutti col fiato sospeso per giorni. Ora Mauro Coruzzi ha voluto pubblicare un video sul suo profilo Instagram ufficiale e c’è stata ancora preoccupazione da parte dei suoi ammiratori. Un momento commovente per l’opinionista, che ha ricevuto una marea di affetto subito dopo aver postato le immagini dall’ospedale. Anche diversi vip non gli hanno voluto far mancare la loro vicinanza.

Alcuni giorni fa Platinette aveva fatto un altro aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Nonostante l’ictus, aveva immediatamente reagito facendosi anche vedere già in piedi. Mauro Coruzzi era tornato sui social con una foto che lo mostra sorridente. Una foto scattata dall’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato dal 14 marzo. Il post pubblicato sull’account social dall’opinionista di Italia Sì è stato preso d’assalto da fan e colleghi. Tantissimi, infatti, i commenti di pronta guarigione a Platinette.

Platinette, le sue condizioni di salute dopo l’ictus: nuovo aggiornamento

Nelle scorse ore Platinette ha voluto farsi sentire sui social per provare a rasserenare i suoi seguaci sulle condizioni di salute. L’ictus che lo ha colpito alcune settimane fa non è stato ancora superato del tutto, sebbene lo stato fisico sia migliorato. Ha immediatamente chiesto scusa a tutti perché aveva non poche difficoltà a parlare: “Chiedo scusa se parlo con difficoltà, ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire io no perché non ci riesco”.

Poi Coruzzi ha aggiunto: “Volevo dirvi grazie e come Greta Garbo nei film anche io parlo ‘dopo il muto parlo'”. Nella didascalia del filmato ha poi scritto: “Chiedo scusa se parlo a fatica, ma dopo soli 20 giorni dall’ictus questo risultato è già un miracolo“. Immediata la reazione di Mara Venier: “Mauro, un grande abbraccio”. Poi è toccato a Rita Dalla Chiesa: “Mauro mio, sei una persona preziosissima. Ti voglio bene” e a Carlo Conti: “Forza Mauro!!!”. Ma non sono stati gli unici a scrivergli.

Poi hanno commentato anche Patrizia Rossetti: “Forza Mauro”, Raimondo Todaro: “Bravo amò”, Bianca Atzei: “Mauro sei forte, ti abbraccio forte forte forte” e Marco Liorni: “E il sonoro è sorprendente. Non pensavo che in venti giorni fossi così avanti, siamo tutti con te”.