Pippo Franco ricoverato in ospedale, le sue condizioni. Questa la bruttissima notizia che sta circolando in queste ore e che è stata data per prima dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale su Instagram è sceso nei dettagli raccontando di una situazione estremamente complicata. Successivamente il sito Fanpage è riuscito a contattare una fonte attendibile, che ha confermato la presenza del comico nel policlinico Gemelli della capitale Roma. E lo stato di salute dell’uomo desterebbe molta preoccupazione.

Pippo Franco ricoverato in ospedale, le sue condizioni. Di Pippo Franco si era parlato mesi fa per la questione inerente il presunto green pass falso. Secondo il Corriere della Sera era stato denunciato. La notizia era arrivata a poche ore dalla chiusura della tornata elettorale che lo aveva visto scendere in campo tra le fila di Fratelli d’Italia a Roma, candidato consigliere per Michetti sindaco. Alquanto deludente il risultato per l’attore, classe 1940, capace di raccogliere appena 32 voti in tutta la città.





Pippo Franco ricoverato in ospedale: le condizioni

Pippo Franco ricoverato in ospedale e le condizioni non sarebbero promettenti. Anche perché secondo Alessandro Rosica la causa del suo trasferimento urgente al Gemelli di Roma non è per niente una cosa da poco. Fanpage ha rivelato di non aver avuto conferme ufficiali, ma l’esperto di gossip ha parlato di un ictus che avrebbe colpito il popolare volto del Bagaglino. Ovviamente si attendono eventuali comunicazioni ufficiali dalla sua famiglia, ma i suoi fan sono davvero col fiato sospeso.

Ecco cosa è stato scritto da Rosica, conosciuto anche col nome di Investigatore Social: “Pippo Franco è stato ricoverato al Gemelli di Roma, purtroppo è in condizioni gravissime, a seguito di un ictus avuto questa notte. Le condizioni sono terribili, preghiamo per te. Forza leone. Fonte esclusiva Rosica Alessandro”. E Fanpage ha invece rimarcato un altro aspetto pessimo, infatti alcuni giorni fa era stata diffusa la notizia fake del suo decesso. Ma ora purtroppo questo suo malore sarebbe reale.

Pippo Franco ha 81 anni ed è un noto attore, cantante, comico, conduttore televisivo, sceneggiatore, regista teatrale e commediografo. La sua fama è esplosa dagli anni Settanta in poi, ma soprattutto il suo nome è legato in maniera indelebile alla compagnia di varietà Il Bagaglino. Al cinema è stato protagonista l’anno scorso nel film Una famiglia mostruosa, mentre due anni fa è stato in tv nel programma Name That Tune- Indovina la canzone.

