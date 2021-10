Occhi puntati su Pippo Franco al centro, come spiega il Corriere della Sera, di una brutta storia. L’attore sarebbe infatti stato denunciato. La notizia arriva a poche ore dalla chiusura della tornata elettorale che lo ha visto scendere in campo tra le fila di Fratelli d’Italia a Roma, candidato consigliere per Michetti sindaco. Alquanto deludente il risultato per l’attore, classe 1940, capace di raccogliere appena 32 voti in tutta la città. Non era la prima volta, in politica, per il popolare cabarettista e conduttore televisivo.



Si era candidato, sempre a Roma, alle primarie di Fratelli d’Italia per le comunali del 2013. Prima ancora, aveva tentato di entrare in Parlamento nel 2006, candidato con la Casa nelle Libertà. Nonostante un pesante endorsement di Giulio Andreotti, Franco non venne eletto. Oggi, al terzo tentativo, ancora un flop. I risultati non sono ancora definitivi, ma oltre al probabile danno è già arrivata la beffa.



Nell’ambito di una vasta inchiesta resa nota in mattinata, i carabinieri dei Nas della capitale starebbero indagando anche sull’ex stella del Bagaglino per il presunto possesso di un Green Pass falso. L’attore al momento non è indagato ma, come riporta il Corriere, è stato denunciato per il possesso di un Green pass falso dai carabinieri del Nas e potrebbe essere coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma. La posizione di Pippo Franco sui vaccini aveva già fatto discutere.







“Sui vaccini la penso come Montagnie – aveva detto Pippo Franco e L’aria che tira – Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire”, parole che oggi lasciano spazio a più di qualche dubbio. Sulla questione è intervenuto anche l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato. “Pippo Franco? Se venissero confermate le notizie relative a presunti Green pass falsi sarebbe gravissime. Auspico che si faccia subito chiarezza su questa vicenda”.



Dell’inchiesta in cui è coinvolto Pippo Franco ha parlato lo stesso Michetti durante la conferenza stampa al suo comitato: “Su Pippo Franco non so niente – ha dichiarato -. Non l’ho sentito e non so assolutamente nulla. Noi abbiamo migliaia di candidati quindi non so neanche di cosa stiamo parlando”.