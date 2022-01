“Non ci sarò”. Pierpaolo Pretelli, salta la diretta a Domenica In: è stato inevitabile

Domenica In, Pierpaolo Pretelli assente per un motivo ben preciso. Un annuncio che ha subito chiamato i numerosi fan dell’ex gieffino a dare supporto e vicinanza. In seguito al post reso pubblico sul suo profilo Instagram, Pierpaolo Pretelli ha spiegato il motivo della sua ‘pausa’ forzata. Ecco cosa è successo.

Ebbene si, purtroppo anche Pierpaolo Pretelli è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un messaggio sui social. Poche ore per vedere che su Twitter ha cominciato a circolare l’hastag “Forza Pier” con cui tutti i fan gli manifestano sostegno.

“Ciao ragazzi purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno Presto”, con queste parole Pierpaolo ha comunicato a tutti la positività al virus e il motivo della sua assenza nello studio di Domenica In. Poi aggiunge.





“Per fortuna ho la mamma che mi assiste. Un po’ di dolori muscolari, questo l’unico sintomo. Grazie per i messaggi”. Effettivamente non potevano mancare i messaggi di pronta guarigione da parte dei suoi numerosissimi fan. E sempre a proposito dell’ex gieffino, di recente le sue ultime dichiarazioni hanno manifestato tutta la gratitudine nei riguardi delle esperienze televisive che gli hanno permesso di crescere.

Non ultima, quella nella casa del GF Vip che ha persino portato il vero amore nella sua vita: “Non mi pento di nessuna esperienza televisiva fatta, ogni esperienza è stato un tassello per diventare quello che sono ora. Fare il Grande Fratello per sei mesi è stata una grande fatica, il programma dura veramente tanto e gli ultimi giorni io non vedevo l’ora di uscire. Io generalmente difficilmente perdo il controllo, ma magari altre persone no.”