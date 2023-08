Pier Silvio Berlusconi, arriva la bellissima notizia. I cambiamenti dei palinsesti Mediaset sembrano aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Una rivoluzione chiacchieratissima per settimane che poi è andata incontro all’ufficialità delle decisioni: Pier Silvio Berlusconi ottiene la massima fiducia da parte di tutti. Lo si apprende alla luce dei risultati di un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Winpoll. Insomma, la nuova stagione televisiva per Mediaset rappresenta anche una vittoria per Pier Silvio. Ecco la notizia nel dettaglio.

Bellissima notizia per Pier Silvio Berlusconi. Vince non solo lui ma tutta la squadra che coopera e lavora per permettere che la programmazione Mediaset inizi sotto i migliori auspici. Presupposto del sondaggio è stato appunto quello di indagare sul tasso di gradimento nei telespettatori. E il 61% afferma di condividere le scelte dei vertici. Un grande apprezzamento anche da parte degli elettori Pd, il 41%, e del Movimento 5 Stelle, il 45%.

Bellissima notizia per Pier Silvio Berlusconi: un vero e proprio successo sotto gli occhi di tutti

Inoltre il 94% del campione dichiara di conoscere Pier Silvio Berlusconi e il 46% di avere fiducia in lui. In netta risalita la percentuale degli elettori di Forza Italia che raggiungono il 68% per i quali sul nome di Pier Silvio ricadrebbe la scelta come migliore erede politico del fondatore del partito azzurro. Un momento dunque decisamente fortunato per Pier Silvio Berlusconi.

Ma per voltare pagina e cambiare argomento, come procede la vita sentimentale con Silvia Toffanin? Stando alle ultime novità, sembra che la coppia, insieme da 22 lunghi anni, stia procedendo affiatata e complice. Le foto condivise su Vero mostrano la famiglia al completo in vacanza dalla spiaggia. Papà Pier Silvio e mamma Silvia insieme ai figli Lorenzo Mattia, 13 anni e Sofia Valentina, 8: tutti intenti a costruire castelli di sabbia tra sorrisi e divertimento.

Ovviamente la scelta per le vacanze estive non poteva che cadere sul loro posto del cuore, ovvero tra la Costa Azzurra e l’amata Portofino. Ovviamente nella dimora storica acquistata per 20 milioni di euro. Stiamo parlando di Villa San Sebastiano, una splendida dimora cinquecentesca edificata alle pendici del Monte di Portofino. Ben 1,3 ettari di terreno e 1300 metri quadri tutti da vivere insieme.