Dopo il Grande Fratello Vip e una pausa dalla tv Sonia Bruganelli è approdata all’Isola dei Famosi. È sempre opinionista, questa volta in coppia con Dario Maltese e da quando il reality è appena iniziato si susseguono le voci di maretta tra i due. Certo è che la ex signora Bonolis non ha perso il suo piglio: puntata dopo puntata commenta sempre senza peli sulla lingua le vicende e i racconti dei naufraghi.

Lo ha fatto anche nell’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì 22 aprila, quando ha rimesso al suo posto Pietro Fanelli. Lo ha ripreso a seguito di un commento poco carino nei suoi confronti mentre difendeva, a modo suo, Khady dalle accuse di poca trasparenza perché ha prima negato e poi confessato di aver mangiato cibo proibito.

Sonia Bruganelli si commuove all’Isola dei Famosi

“No Pietro, perdonami Vlady. Ascolta, le parole hanno un loro peso. Quindi vergognatevi non ti devi assolutamente permettere di dirlo. Anche perché io sono pagata per stare qui e tu invece sei pagato per stare lì dove ti trovi. Quindi adesso non fare quello che se ne lava le mani. Perché così è troppo facile, e dai su“, ha detto Sonia Bruganelli dallo studio.

Ma nel corso della puntata in questione ha anche mostrato il suo lato più tenero. Ha ceduto alla commozione, Sonia Bruganelli, quando è arrivato il momento di Greta Zuccarello, la ballerina che ha lavorato con la sua produzione a Ciao Darwin e a cui vuole molto bene. E come lei, si è sciolta mentre andava in onda il racconto della sua infanzia e del rapporto con i suoi genitori.

"Qui, che sei isolato, senti tanto la mancanza"

Abbiamo sentito l'emozione di Greta! 🥹#Isola pic.twitter.com/VJGUyenf3L — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

Sonia Bruganelli è una mamma molto presente coi suoi tre figli e prova un grande affetto anche per gli altri due figli di Bonolis. E le parole di Greta e la sorpresa di sua madre, presente in studio, le hanno fatto venire gli occhi lucidi.

“Ciao amore mio – dice la donna rivolgendosi alla figlia – non ho nulla da rimproverarti, anzi questa è Greta che ho partorito, che ho cresciuto e che sta insegnando a me molto di più di quanto ho insegnato a lei. Papà, la nonna, tuo fratello, Valentina, Cecilia, Arturo, siamo tutti fieri di te. Vai, noi ci siamo”. E di fronte a quelle parole d’amore anche l’opinionista si è commossa fino alle lacrime.