“Cosa ha fatto la Pettinelli dopo la vittoria”. Amici, Sarah lo dice a tutti e la cosa sconvolge i fan. Dopo un percorso lungo un anno, di continue critiche da parte dell’insegnante, ora Sarah Toscano, la nuova campionessa di Amici edizione 2023, parla e racconta tutto quello che è avvenuto dietro la quinte dopo la sua proclamazione. In una lunga intervista all’AdnKronos la cantante ha voluto fare menzione alla sua grande rivincita nel mondo della musica e nel suo ‘piccolo’ nella scuola del format di Maria De Filippi.

Eh sì perché la giovane non ha avuto sempre vita facile nell’accademia. Spesso la Pettinelli l’ha criticata aspramente durante l’anno scolastico. In più di qualche occasione, la famosa conduttrice radiofonica ha avuto dei forti dubbi sul suo conto e per questo fatto molto spesso ha dovuto discutere con Lorella Cuccarini e con Rudy Zerbi.





Eppure la bella e brava Sarah Toscano non si è buttata giù e ha fatto tesoro di tutte queste frizioni: “Mi sono servite”, raccontato. E ancora: “Mi hanno spronata a migliorarmi”. Poi la ragazza fa una rivelazione riguardo un fatto accaduto qualche istante dopo il termine della finalissima di Amici, quanto oramai era stata proclamata campionessa.

Sarah Toscano racconta all’adnKronos: “Quando ho vinto Anna Pettinelli è venuta da me, mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘te lo sei meritata, hai fatto un percorso incredibile’. Lei, che durante il pomeridiano mi ha sempre criticato, alla fine si è complimentata con me. Sono felice: le ho dimostrato che aveva torto”.

Poi racconta: “Amici è solo un trampolino e sono consapevole che il vero gioco inizia qua ma non so cosa aspettarmi. So solo che voglio vivere di musica”. Sulle sue ispirazioni vola alto, verso Dua Lipa e sulle artiste italiane racconta: “Mi piace molto Annalisa, ha una voce straordinaria ed è sempre molto elegante. Sarebbe un onore per me collaborare con un’artista come lei”.

